Der türkische Präsident Erdogan hat Saudi-Arabien vorgeworfen, die Tötung des Journalisten Khashoggi geplant zu haben. Vor Abgeordneten seiner Partei AKP in Ankara sprach Erdogan von einem grausamen Mord.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi als grausamen und gezielten Mord bezeichnet und sich damit gegen die aus Saudi-Arabien verbreitete Version zum Tod Khashoggis gestellt. Es gebe starke Anzeichen dafür, dass die Tötung geplant gewesen sei, sagte Erdogan vor Abgeordneten seiner Regierungspartei AKP.

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zur Erklärung des türkischen Präsidenten Erdogan im Fall Khashoggi

tagesschau24 12:00 Uhr, 23.10.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-462859~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Erdogans Rede war mit Spannung erwartet worden. Aus seiner Fraktion hieß es, der Präsident werde in seiner Rede "ins Detail" gehen. Tatsächlich bot Erdogan wenig Neues, sondern fasste zusammen, was in den Tagen seit dem Verschwinden Khashoggis von nationalen und internationalen Zeitungen berichtet worden war.

So bestätigte er, dass kurz vor dem Tod Khashoggis insgesamt 15 Personen in drei Teams auf verschiedenen Wegen aus Saudi-Arabien in die Türkei gereist seien und sich dann in das Konsulat in Istanbul begeben hätten. Zugleich sei den türkischen Angestellten des Konsulats freigegeben worden. Die Namen der später in Saudi-Arabien Festgenommenen deckten sich mit den Namen, die die türkischen Behörden ermittelt hätten, so Erdogan weiter.

Kritik an saudischen Erklärungen

Erdogan sagte weiter, die bisherigen Erklärungen Saudi-Arabiens reichten nicht aus. Er bekräftigte den Willen seiner Regierung, den Fall aufzuklären, bis alle Fragen beantwortet seien. Er habe keinen Zweifel, so Erdogan, dass auch der saudische König daran interessiert sein. Den Namen des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der der Verstrickung in den Tod Khashoggis bezichtigt wird, erwähnte Erdogan in diesem Zusammenhang nicht. Er sagte aber, dass er mit dem Kronprinzen und dem König in der Angelegenheit telefoniert habe.

Erdogan sprach sich auch für internationale Untersuchungen des Falls aus. An die saudische Regierung richtete er die Forderung, die Verdächtigen in Istanbul vor Gericht zu stellen. Der Mord an Khashoggi sei in Istanbul verübt worden, deshalb müsse der auch in der türkischen Stadt gerichtlich aufgearbeitet werden.

Kehrtwende am Wochenende

Die Regierung Saudi-Arabiens hatte am Wochenende nach wochenlangen Dementis eingeräumt, dass Khashoggi am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul ums Leben kam. Nach ihrer Darstellung mündete ein Gespräch über eine etwaige Rückkehr des regimekritischen Journalisten in einen Streit und geriet außer Kontrolle. Bei einer Schlägerei sei Khashoggi dann gestorben. 18 Verdächtige seien deshalb festgenommen worden.

An der Version hatte es umgehend international starke Zweifel gegeben. Unter anderem wurde die Frage gestellt, warum sich Khashoggi auf eine Schlägerei mit Ermittlern habe einlassen sollen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Oktober 2018 um 12:00 Uhr.