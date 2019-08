El Salvador Im Gefängnis wegen einer Fehlgeburt

Evelyn Hernández wurde vergewaltigt - und daraufhin schwanger. Sie verlor das Kind und wurde für die Justiz zur Mörderin. 30 Jahre sollte sie in Haft, nach drei Jahren kam sie nun frei.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Frauenrechtlerinnen feiern die Freilassung von Evelyn Hernández. "Wir haben es geschafft" und "Lateinamerika wird frei und feministisch sein" rufen sie der 21-Jährigen zu, als sie das Gerichtsgebäude verlässt. Ihr laufen Freudentränen über das Gesicht.

"Gott sei Dank gibt es doch Gerechtigkeit. Ich danke euch für die Unterstützung, auch den internationalen Organisationen, die Druck gemacht haben", sagt Hernández:

"Die Zeit im Gefängnis war sehr hart für mich, weil ich für etwas in Haft war, das ich nicht getan habe. Immer noch sind Frauen unschuldig im Gefängnis. Hoffentlich können sie auch bald raus."

Freispruch nach drei Jahren Haft - zu 30 Jahren war die junge Frau verurteilt worden, wegen angeblicher Verantwortung für den Tod ihres Babys.

Das Oberste Gericht hatte die Neuverhandlung des Falls angeordnet. In El Salvador hat er hohe Symbolkraft: Immer wieder landen Frauen aus extrem armen Verhältnissen, wie Hernández, im Gefängnis, nachdem sie Fehlgeburten erlitten haben.

Hernández war noch minderjährig, als sie mehrmals vergewaltigt und dadurch schwanger wurde. Im Frauengefängnis von Ilopango erzählte sie vor etwa einem Jahr im ARD-Interview stockend und niedergeschlagen von ihrem Martyrium:

"Ich war zu Hause, als ich plötzlich Bauchschmerzen bekam. Ich musste zur Toilette, hatte Krämpfe. Dass ich schwanger war, hatte ich nicht gewusst. Ich wurde ohnmächtig - und als ich wieder aufwachte, war ich in einer Klinik. Die Ärztin in der Klinik zeigte mich an."