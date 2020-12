Gestrandete Lkw in Dover EU-Kommissarin kritisiert Frankreich

Auch wenn die Lkw in Dover - dank Corona-Tests - wieder rollen, ist der Rückstau gewaltig. Für zahlreiche Fahrer bedeutet das wohl: Weihnachten im Laster. Die EU-Verkehrskommissarin gibt Frankreich die Schuld am Chaos.

Es bewegt sich wieder etwas: Nach tagelangem Stillstand in Südostengland können Lastwagen vom britischen Hafen Dover sowie durch den Eurotunnel wieder aufs europäische Festland. Doch es geht nur sehr langsam voran. Noch immer warten Tausende Fahrzeuge auf der britischen Seite, darunter schätzungsweise Hunderte aus Deutschland.

EU-Verkehrskommissarin Adina Valean gab Frankreich die Schuld an dem Chaos: "Ich verurteile, dass sich Frankreich gegen unsere Empfehlungen gerichtet und uns wieder in die Situation gebracht hat, in der wir im März waren, als die Lieferketten unterbrochen waren", schrieb Valean auf Twitter.

Voraussetzung für die Einreise in die EU ist ein negativer Corona-Test. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps bat die Fahrer um Geduld. Er mahnte, sie müssten den Anweisungen folgen, "damit der Verkehr ins Rollen kommt". "Es wird eher Tage als Wochen dauern, aber es ist Geduld vonnöten", sagte Shapps der BBC. Zahlreiche Lkw-Fahrer werden es somit dennoch nicht an Weihnachten zu ihrer Familie schaffen. Shapps twitterte, es gebe trotz des Starts der Tests weitere schwere Verzögerungen. Er rief Lastwagenfahrer auf, Kent weiterhin zu meiden. "Eine Ankunft in dem Gebiet wird Ihre Fahrt verlangsamen."

Verkehrskommissarin lobt die Briten

Kommissarin Valean lobte die britische Seite. Die Behörden würden 300 Fahrer in der Stunde testen. Valean rief die EU-Mitgliedstaaten auf, Ruhezeiten zu lockern und Feiertags-Fahrverbote aufzuheben, damit die Fahrer noch rechtzeitig zu Weihnachten zu ihren Familien zurückkehren können.

Frankreich hatte die Grenzen geschlossen, nachdem sich eine neue - möglicherweise noch ansteckendere - Variante des Coronavirus in Großbritannien ausgebreitet hatte. Schnell stauten sich zahlreiche Lastwagen in der Region rund um Dover. Nach tagelangen Verhandlungen gab es eine Einigung. Doch zunächst mussten die britischen Behörden Teststationen einrichten. Dabei half auch das Militär mit etwa 170 Einsatzkräften.

Zusammenstöße in Dover

Weil trotz der Ankündigung, dass die Grenzen wieder geöffnet sind, lange kein Vorankommen war, verloren einige Fahrer die Geduld. In Dover kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, mindestens ein Mann wurde festgenommen. Die Situation sei weiter angespannt, hieß es am Mittwochabend aus der Kommunalverwaltung. Auf dem stillgelegten Flughafen Manston gut 30 Kilometer nördlich von Dover, wo mehr als 3700 Fahrzeuge abgestellt waren, soll ein Polizeiwagen beschädigt worden sein.