Der britische Vize-Premier und Kabinettschef Damian Green ist zurückgetreten. Gegen ihn lief eine interne Untersuchung wegen Belästigungsvorwürfen. Green ist nicht der erste Minister, der wegen solcher Vorwürfe sein Amt räumen musste.

Der britische Vize-Premierminister Damian Green ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Premierministerin Theresa May erklärte in einem an Green gerichteten Brief, sie bedaure den Rücktritt. Demnach hatte sie ihren Stellvertreter selbst zu dem Schritt aufgefordert. Green gehörte zu den engsten Vertrauten der britischen Regierungschefin.

Die Regierung hatte eine interne Untersuchung gegen Green eingeleitet, nachdem eine Frau ihm vorgeworfen hatte, ihr Knie berührt und ihr anzügliche Textnachrichten geschickt zu haben. Ehemalige Polizisten behaupteten zudem, auf einem Dienstrechner Greens seien Tausende pornografische Bilder entdeckt worden. Green hatte die Vorwürfe vehement bestritten. In einem Brief entschuldigte sich Green jetzt, er habe sich in Stellungnahmen zu den Vorwürfen missverständlich ausgedrückt.

Green ist nicht der erste Minister, der wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung zurücktrat. Anfang November gab der damalige Verteidigungsminister Michael Fallon sein Amt auf - er soll 2002 bei einem Dinner einer Journalistin wiederholt ans Knie gefasst haben. Er selbst bezeichnete die Vorwürfe als falsch.