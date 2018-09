Der frühere Fernsehstar Bill Cosby ist wegen sexueller Übergriffe zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der inzwischen 81-Jährige soll mindestens drei Jahre hinter Gitter. Mehr als 50 Frauen hatten Cosby des Missbrauchs beschuldigt.

US-Entertainer Bill Cosby ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt worden. Richter Steven O'Neill verkündete in Pennsylvania das Strafmaß für den 81-Jährigen, gegen das seine Anwälte Berufung einlegen wollen. Es ist die erste Verurteilung eines Prominenten, seit die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe vor fast genau einem Jahr ins Rollen kam.

Cosby zeigte nach der Urteilsverkündung keine Regung. Die Gelegenheit, sich abschließend zu äußern, nahm er nicht wahr. Familienmitglieder Cosbys waren, wie schon am Vortag, nicht mit im Saal. Cosby muss zudem eine Geldstrafe von 25.000 US-Dollar zahlen. "Niemand steht über dem Gesetz und niemand sollte wegen seines Wohnorts, wegen seiner Identität oder wegen Wohlstand, Ruhm, Berühmtheit oder sogar Wohltätigkeit anders behandelt werden", sagte O'Neill in seinem Urteilsspruch. "Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall."

Gericht ordnet lebenslange Therapie an

Cosby war wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen worden. Dafür drohten ihm bis zu 30 Jahre Haft. Die Prozessparteien einigten sich aber, diese Fälle zusammenzuführen. Die Höchststrafe lag damit bei bis zu zehn Jahren Haft im Gefängnis des Bundesstaats Pennsylvania. Auch Hausarrest oder Zeit in einer Rehabilitierungs-Einrichtung wären als Strafe möglich gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Cosby fünf bis zehn Jahre Haft gefordert. Sein Verteidiger Joseph Green hatte dagegen von "übermäßiger Härte gesprochen und auf Cosbys Alter sowie seine Blindheit hingewiesen. "Was macht ein 81 Jahre alter Mann im Gefängnis?", fragte Green. Insgesamt hatten Cosby mehr als 50 Frauen sexuellen Missbrauch vorgeworfen.

Vor der Strafmaß-Verkündung hatte das Gericht in Pennsylvania Cosby als gewalttätigen Sexualstraftäter eingestuft. Das Urteil bedeutet für ihn somit auch, dass er sich lebenslang einer Therapie unterziehen muss. Außerdem wird sein Name in ein Register eingetragen. Nachbarn, Schulen und Opfer werden über seinen Wohnort informiert.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 25. September 2018 um 21:00 Uhr.