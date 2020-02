Corona-Ausbruch in Italien Viertes Todesopfer bestätigt

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf vier gestiegen. Mehr als 150 Menschen sind infiziert. Die Regierung ergriff drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung - und einige Nachbarländer ebenfalls.

Italien hat ein viertes Todesopfer im Zusammenhang mit dem sich dort ausbreitenden Coronavirus gemeldet. Der 84-Jährige sei in der Nacht in einem Krankenhaus der Lombardei gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Nach Angaben des Präsidenten der Lombardei, Attilo Fontana, litt der Mann bereits an anderen Vorerkrankungen. Laut Fontana stieg die Zahl der Infizierten landesweit auf 165. Dem Zivilschutz zufolge waren 26 Personen auf der Intensivstation.

Italien hat sich zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Die meisten Fälle wurden in der norditalienischen Region Lombardei gemeldet, von dort stammen auch drei der vier Todesopfer. Neben der Lombardei sind auch Venetien, das Piemont, die Emilia-Romagna und in Rom betroffen.

Drastische Maßnahmen gegen weitere Ausbreitung

Seit dem ersten Todesfall am Freitag ergriffen die Behörden und die Regierung in Rom drastische Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Elf Ortschaften - zehn in der Lombardei und eine in Venetien - wurden abgeriegelt. Der Karneval in Venedig wurde abgebrochen und Spiele der ersten Fußball-Liga abgesagt. Museen und Schulen sollen in der gesamten Region Venetien bis zum 1. März geschlossen bleiben. Der Karneval hätte eigentlich noch bis Dienstag laufen sollen.

Die Karte zeigt die aktuelle Verbreitung des Coronavirus am 24.02.2020.

Die Maßnahme erinnert an die Vorgehensweise gegen das Virus in China. Man wolle aber die Menschen in den italienischen Sperrgebieten nicht alleine lassen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. In den nächsten Tagen soll beispielsweise eine neue Verordnung einen finanziellen Ausgleich regeln.

Italien sperrt Ortschaften ab

Die EU-Kommission begrüßte die Schritte Italiens zur Eindämmung der Ausbreitung. Die italienische Regierung habe schnell gehandelt und "wirksame Strukturen, um in gut abgestimmter Weise auf diesen Ausbruch zu reagieren", sagte der für Krisenkoordination zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic in Brüssel. Er kündigte die Freigabe von 232 Millionen Euro an, um den weltweiten Kampf gegen den Virus zu verstärken.

Mit Blick auf mögliche Grenzkontrollen zur Eindämmung der Krankheit im Schengenraum sagte Lenarcic, dies liege in der Kompetenz und Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten. Er forderte die Regierungen aber auf, alle Entscheidungen zum Kampf gegen das Virus auf Grundlage "einer glaubwürdigen Risikobewertung" zu treffen sowie verhältnismäßig und abgestimmt zu handeln.

Nach Angaben von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides stimmte die Regierung in Rom einer Mission von Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zu. Diese solle am Dienstag in Italien eintreffen. "Wir müssen diese Situation ernst nehmen", sagte Kyriakides. Die EU-Bürger sollten aber "nicht in Panik verfallen" und auf Desinformationen über die Krankheit hereinfallen.

Nachbarstaaten mit erhöhter Aufmerksamkeit

Auch die österreichische Regierung warnte vor Panik und Hysterie. "Wir sind nach wie vor in einer sicheren, stabilen Situation", sagte Innenminister Karl Nehammer. Es bestehe kein Grund zur Panik, bekräftigte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Alle 189 Tests auf das Coronavirus, die bisher in Österreich erfolgt seien, seien negativ. Die Behörden seien international in engem Kontakt.

Aus Sicherheitsgründen hatten sie am Sonntagabend wegen zweier Verdachtsfälle den Zugverkehr über den Brenner für vier Stunden eingestellt, ihn dann aber wieder aufgenommen. Der Verdacht hatte sich nicht bestätigt.

In Südtirol bereiteten sich die Behörden auf mögliche eingeschleppte Infektionen vor. Kitas sollten vorerst geschlossen bleiben. Auch Frankreich ergriff erste Maßnahmen. Die Lage in Italien werde "aufmerksam verfolgt", sagte Gesundheitsminister Olivier Véran.

Die Bundesregierung beobachtet ebenfalls die Lage. "Unsere Botschaft und die deutschen Konsulate in Italien stehen mit den italienischen Behörden in Kontakt für den Fall, dass die italienischen Maßnahmen Deutsche betreffen", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Rückkehrern aus den betroffenen Regionen in Norditalien wurde empfohlen, sich an die entsprechenden Hinweise des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf deren Internetseiten zu halten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Februar 2020 um 20:00 Uhr.