Für Experten war es nur eine Frage der Zeit - nun sind die ersten Fälle von Coronaviren in Europa bestätigt. In Frankreich wurde bei zwei Patienten das gefährliche Virus aus China nachgewiesen. Und es ist mit weiteren Fällen zu rechnen.

Erstmals sind Fälle des Coronavirus aus China auch in Europa nachgewiesen worden. In Frankreich seien zwei Verdachtsfälle bestätigt worden, sagte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn in Paris: "Wir haben zwei Fälle. Wir werden wahrscheinlich weitere Fälle haben." Einer der beiden Patienten wird demnach in einem Krankenhaus in Bordeaux behandelt, der andere in Paris.

Anfang der Woche waren bereits erste Fälle in den USA bestätigt worden. Dort war ein Mann aus der chinesischen Region Wuhan in die Staaten zurückgekehrt. Bei der Ankunft auf dem Flughafen Seattle-Tacoma habe er noch keine Symptome gehabt. Am Sonntag habe er sich dann aber krank gefühlt und sei zum Arzt gegangen. Er sei daraufhin ins Krankenhaus eingewiesen worden und in gutem Zustand.

China riegelt Städte ab

Das Virus kann schwere Atemwegsinfektionen auslösen. Erstmals erkrankten Menschen in China daran. Dort gibt es mittlerweile etwa 1000 bestätigte Infektionen und noch einmal so viele Verdachtsfälle. Mindestens 26 Menschen starben bereits an den Folgen.

Dort haben immer mehr Städte und Kommunen besondere Schutzmaßnahmen angeordnet. In Wuhan wurde der Fern- und Nahverkehr auf Schienen und Straßen eingestellt. Ebenso dürfen keine Fähren und Busse mehr verkehren. Ausfahrtsstraßen wurden blockiert. Cafés, Kinos und andere öffentliche Einrichtungen sind geschlossen.

Viele Behörden sagten die Feierlichkeiten rund um das bevorstehende Neujahrsfest ab, darunter auch die Hauptstadt Peking. Es wird befürchtet, dass sich das Coronavirus rund um das Neujahrsfest noch schneller ausbreiten könnte, da viele Chinesen quer durch das Land reisen, um Familien und Angehörige zu besuchen.