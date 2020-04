Etwa 3000 Menschen leben im Flüchtlingslager Ritsona nördlich von Athen. Nun stehen sie für zwei Wochen unter Quarantäne. Eine gerade entbundene Frau war positiv auf Corona getestet worden, anschließend 20 weitere Lagerbewohner.

Der griechische Coronavirus-Krisenstab hat ein Flüchtlingslager nordöstlich von Athen für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Wie der staatliche Rundfunk (ERT) berichtete, wurde die Entscheidung getroffen worden, weil das Virus bei einer Frau nach der Geburt ihres Kindes in einem Krankenhaus in Athen Anfang der Woche festgestellt worden war.

Anschließend waren 20 weitere Flüchtlinge im Lager von Ritsona, das sich etwa 75 Kilometer entfernt von Athen befindet, positiv auf das Virus getestet worden. Keiner habe jedoch Symptome gezeigt, so das Gesundheitsministerium. Die Tests würden fortgesetzt. Zudem werde untersucht, wo sich die Frau angesteckt haben könnte.

3000 Flüchtlinge in Ritsona

Im Lager von Ritsona - wo nach Medienangaben etwa 3000 Menschen leben - ist die Lage bei weitem nicht so schlimm wie in den Camps auf den Inseln im Osten der Ägäis. Dort sind die Lager mit insgesamt etwa 40.000 Asylsuchenden maßlos überfüllt. Hilfsorganisationen mahnten entsetzliche Zustände an. Selbst die Regierung sprach von einer "tickenden Gesundheitsbombe".

In Griechenland sind bislang mehr als 1400 Menschen auf das Coronavirus positiv getestet worden, 51 Menschen starben.