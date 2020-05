Ihr Ziel hat die EU zwar nicht erreicht: Am Ende kamen bei der Geberkonferenz aber doch rund fünf Milliarden Euro für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zusammen. Einen Großteil sagten Deutschland und Frankreich zu.

Die angepeilte Spendensumme der Online-Geberkonferenz hatte die EU-Kommission den zugeschalteten Staats- und Regierungschef vorab ausgegeben: 7,5 Milliarden Euro sollten zusammenkommen, um die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu bündeln und zu beschleunigen. Europa, Kanada, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien und andere Staaten machten dann auch ihre Zusagen - am Ende wurden es rund fünf Milliarden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach für Deutschland 525 Millionen Euro. Die Konferenz sei "ein Signal der Hoffnung in so schwierigen Stunden für viele Länder", sagte Merkel in einer Video-Übertragung. Die Pandemie sei eine globale Herausforderung, die sich auch nur global besiegen lasse.

Weitere Gelder für Afrika

Zum Auftakt der Online-Zusammenkunft hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits eine Zusage über eine Milliarde Euro gegeben. "Wir müssen ein Bündnis schmieden, unser Geld und unser Wissen bündeln, um die Forschung an Impfstoffen, Tests und Medikamenten gegen das Coronavirus in Schwung zu bringen", sagte von der Leyen.

Auch Frankreich warf seinen Teil in den "großen Topf": 500 Millionen Euro versprach Staatschef Emmanuel Macron. "Das 'Jeder-für-sich' wäre ein großer Fehler", sagte er und forderte, dass ein künftiger Impfstoff ein weltweites Allgemeingut werden müsse. "Der Wettlauf mit der Zeit hat begonnen." Frankreich bringe zusätzlich im Rahmen einer weiteren Initiative 1,2 Milliarden Euro auf, unter anderem für die Entwicklungszusammenarbeit mit afrikanischen Ländern.

Auch Frankreich sagt dem internationalen Bündnis eine halbe Milliarde Euro zu.

Auch die Bundeskanzlerin versprach, Deutschland werde seine humanitäre Hilfe ausbauen, "denn wir wissen, dass diese Pandemie dramatische Auswirkungen hat". Sie verwies darauf, dass nun in Afrika im Windschatten der Pandemie wieder die Zahl der Malaria-Erkrankungen zunehme. "Die Schäden, die durch diese Pandemie ausgelöst werden, sind viel vielfältiger als nur diese Pandemie selbst."

Auch 7,5 Milliarden nur ein Anfang

Die von der EU-Kommission angepeilten 7,5 Milliarden Euro kamen bislang nicht ganz zusammen, am Ende der Videokonferenz sprachen die Organisatoren von Zusagen über etwa fünf Milliarden Euro.

Allerdings hatte UN-Generalsekretär António Guterres während der Konferenz bereits betont, dass selbst die Summe von 7,5 Milliarden Euro im Kampf gegen das Virus nicht ausreichen werde. "Um jeden, überall zu erreichen, brauchen wir wahrscheinlich einen fünfmal so hohen Betrag."

Laut Experten decken 7,5 Milliarden allein die Anschubfinanzierung ab: vier Milliarden Euro zur Erforschung eines Impfstoffs, zwei Milliarden für die Behandlung und 1,5 Milliarden für Tests auf das Coronavirus. Auch von der Leyen machte klar, dass auch danach noch weiteres Geld gebraucht werde. Mit der Konferenz sei lediglich der Start für einen weltweiten Spendenmarathon gesetzt.

Auch deutsche Firmen arbeiten an Impfstoff

Weltweit arbeiten Firmen mit Hochdruck an einem Impfstoff, auch in Deutschland: Als erstes Unternehmen bundesweit erhielt die Mainzer Firma Biontech im April die Zulassung, einen von ihr entwickelten Impfstoff an Menschen zu testen. Das Tübinger Unternehmen CureVac, das von der EU mit 75 Millionen Euro gefördert wird, will seinen Impfstoff zu Sommerbeginn in die klinische Erprobung am Menschen bringen. Der US-Biotechkonzern Moderna hatte Mitte März die weltweit erste klinische Studie gestartet.

Trump mit eigenem Programm

Zu den Gastgebern der Konferenz zählen neben der EU unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Saudi-Arabien, das den Vorsitz der G20 innehat. Partner sind die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Bill & Melinda-Gates-Stiftung, die Impfallianz Gavi und die Weltbank.

Russland sowie die USA beteiligen sich dagegen nicht an der Konferenz. US-Präsident Donald Trump hatte die WHO zuletzt scharf kritisiert und unter dem Namen "Operation Warp Speed" ein eigenes Programm zur Beschleunigung der Impfstoff-Entwicklung gestartet.