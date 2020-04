Es sind gigantische Summen, mit denen die EU die europäische Wirtschaft in der Corona-Krise retten will. Woher kommt das Geld? Reichen die 500 Milliarden? Droht ein Zerfall der EU?

Von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Auf welche europäischen Hilfszahlungen in der Corona-Krise hat sich die EU bisher verständigt?

Zentral ist das insgesamt gut 500 Milliarden Euro schwere Paket, auf das sich die europäischen Finanzminister vor zwei Wochen nach zähen Verhandlungen geeinigt haben. Es besteht aus drei Teilen: aus Krediten für die Mitgliedsstaaten aus dem Euro-Rettungsfonds ESM, aus Darlehen und Bürgschaften für kleinere und mittlere Unternehmen von der europäischen Investitionsbank und aus einem Unterstützungsprogramm der EU-Kommission für die Finanzierung von Kurzarbeit in allen EU-Ländern. IWF zu globaler Rezession "Wesentlich schlimmer als Finanzkrise" Der IWF rechnet damit, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um drei Prozent schrumpft. | mehr Die 500 Milliarden kommen nicht aus dem EU-Haushalt, sondern aus gesonderten Töpfen. Auf den ESM beispielsweise hatten sich die EU-Staaten schon vor rund zehn Jahren nach der internationalen Finanzkrise verständigt. Eigentlich sollte er dazu dienen, nur einzelne wirtschaftlich ins Straucheln geratene Euro-Länder zu stabilisieren. Jetzt habe man ihn zweckentfremdet, sagen Kritiker. Die Europäische Investitionsbank kann selbst Anleihen herausbringen und damit weitere Kredite vergeben, das wird sie in dieser Krise tun; und das Programm für Kurzarbeit ist ebenfalls kreditfinanziert, auch wenn die Mitgliedsstaaten 25 Prozent der Ausgaben dafür garantieren. Neben diesem großen Rettungspaket gibt es weitere kleinere Zahlungen aus dem laufenden Haushalt der EU - etwa für Landwirte, Fischer, für Corona-Forschungsprojekte oder für die Beschaffung von medizinischer Ausrüstung.

Wie kommen diese Gelder zu den Menschen in den Mitgliedsstaaten?

Reichen die 500 Milliarden Euro, um die ökonomischen Folgen der Krise zu bewältigen?

Das wird nicht reichen. Dieser Meinung sind die meisten Experten. Denn es wird ein massiver Einbruch der Wirtschaftsleistung in der gesamten EU erwartet. Optimistische Schätzungen gehen von einem Minus von zehn Prozent aus, andere schließen auch 20 Prozent Rückgang beim europäischen BIP nicht aus. Das bedeutet: Die Arbeitslosigkeit wird zunehmen - in ökonomisch schon vor Corona angeschlagenen Staaten wie Italien besonders massiv. Es wird viele Unternehmenspleiten geben, die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte werden drastisch sinken und Privatleute werden weniger Geld haben, um es auszugeben, was wiederum Umsätze und Gewinne der Unternehmen schwächt. Es kommt also eine schwere Rezession auf Europa zu, manch einer spricht schon von einer drohenden ökonomischen Depression. Um dem etwas entgegen zu setzen, müssten nicht nur die einzelnen EU-Staaten viel Geld in die Hand nehmen, sondern auch die EU insgesamt, sagen Wirtschaftsforscher. Die Rede ist von mindestens weiteren 1000 Milliarden Euro, wahrscheinlich ist noch deutlich mehr notwendig.

Wie will die EU diese gewaltige Aufgabe finanzieren?

In der Krise wurde immer wieder über Corona-Bonds diskutiert. Warum beharrt vor allem Italien darauf?

Droht angesichts des Streits über die Corona-Bonds möglicherweise ein Zerfall der EU oder ein Ende des Euro?