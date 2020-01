In China haben bereits 13 Städte wegen des Coronavirus umfassende Vorsichtsmaßnahmen angeordnet. Landesweit sind mehr als 40 Millionen Chinesen davon betroffen. Attraktionen wie die chinesische Mauer bleiben geschlossen.

Immer mehr Städte in China ordnen aus Sorge vor dem sich rasant ausbreitenden Coronavirus Schutzmaßnahmen an. In 13 Metropolen wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt oder stark eingeschränkt. Damit sind landesweit mittlerweile mehr als 40 Millionen Menschen von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete sogar von mehr als 43 Millionen Chinesen, für die die Einschränkungen gelten würden.

Die meisten der betroffenen Städte liegen in der Provinz Hubei, zu der auch die Metropole Wuhan zählt. Hier wird der Ursprung des Virus vermutet.

Eine neue Klinik in einer Woche

Wuhan steht bereits seit Mittwoch unter Quarantäne: Der Fern- und Nahverkehr auf Schienen und Straßen wurde eingestellt, ebenso dürfen keine Fähren und Busse mehr verkehren. Ausfahrtsstraßen wurden blockiert. Cafés, Kinos und andere öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Kliniken sind durch einen Ansturm von Patienten mit Ansteckungssymptomen überlastet.

Auch Straßenverkehr nach Wuhan eingeschränkt

Morgenmagazin, 24.01.2020, Marcel Müller, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-650919~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wie ARD-Korrespondent Axel Dorloff berichtete, plant die Stadt, innerhalb nur weniger Tage ein eigenes Krankenhaus nur für die Behandlung von Coronavirus-Patienten einzurichten. 1000 Betten soll es in der neuen Klinik geben, die bereits am 3. Februar ihren Betrieb aufnehmen soll. Die Klinik werde aus Fertigbauteilen gebaut, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Auf die gleiche Weise war 2003 in einem Vorort der Hauptstadt Peking in knapp einer Woche ein Krankenhaus für die Behandlung der Patienten gebaut worden, die sich mit dem SARS-Virus infiziert hatten.

Peking: Reisende sollen nach Rückkehr zu Hause bleiben

Die Vorsichtsmaßnahmen anderer Städte sind bisher nicht so umfassend und konzentrieren sich hauptsächlich auf Verkehrsverbindungen. Die Verwaltungsbehörden stoppten heute in sechs weiteren Städten der Provinz Hubei den öffentlichen Nahverkehr. Davon betroffen sind Xianning, Xiaogan, Enshi, Zhijiang, Tianmen und Yichang.

Viele Behörden sagten die Feierlichkeiten rund um das bevorstehende Neujahrsfest ab, darunter auch die Hauptstadt Peking. Es wird befürchtet, dass sich das Coronavirus rund um das Neujahrsfest noch schneller ausbreiten könnte, da viele Chinesen quer durch das Land reisen, um Familien und Angehörige zu besuchen.

Peking rief darum Reisende, die in die besonders stark betroffenen Regionen fahren, dazu auf, nach ihrer Rückkehr mindestens 14 Tage zu Hause zu bleiben. Das berichtete die Zeitung "Beijing Daily". Auch in Shanghai sei ein ähnlicher Appell ausgesprochen worden.

Mehrere große Sehenswürdigkeiten bleiben vorsorglich geschlossen: Teile der chinesischen Mauer bleiben für Besucher vorerst gesperrt. Auch Disneyland Shanghai bleibt am Samstag geschlossen und bot kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen an.

Die Fallzahlen in China nehmen von Tag zu Tag zu: Der Nachrichtenagentur dpa zufolge sind inzwischen mehr als 900 Infektionen bestätigt worden. Hinzu kämen mehr als 1000 Verdachtsfälle. 26 Menschen kamen bislang infolge der Ansteckung ums Leben.

Japan verschärft Reisewarnung

Auch andere Staaten haben erste Fälle des Coronavirus gemeldet: die USA, Japan, Südkorea, Thailand und Vietnam. Singapur bestätigte am Morgen zwei neue Infektionen und damit insgesamt drei Erkrankungen.

Japan verschärfte seine Reisewarnungen für die Provinz Hubei auf die Warnstufe drei. Erst einen Tag zuvor hatte das japanische Außenministerium die Warnstufe von eins auf zwei erhöht. Auch andere Staaten greifen zu Vorsichtsmaßnahmen. Medien zufolge stellte Russland die Direktflüge nach Wuhan ein. Der Istanbuler Flughafen prüft Reisende aus China per Wärmebildkamera auf erhöhte Temperatur.

Das Auswärtige Amt hat bislang keine Reisewarnung ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte in den tagesthemen, sein Ministerium stehe aber in täglichem Kontakt mit Experten und beobachte die Entwicklung "sehr wachsam, aber gleichzeitig auch mit kühlem Kopf". Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht bisher davon ab, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 24. Januar 2020 um 05:41 Uhr.