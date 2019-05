"10.000 Euro für 45 Jahre Sklavenarbeit" - wenn es nach den Opfern der Sekte "Colonia Dignidad" geht, ist das nicht genug. Sie zeigen sich enttäuscht von der Entscheidung aus Berlin.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Buenos Aires

Ein winziger, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung - so sieht Winfried Hempel das Hilfskonzept für die Opfer der "Colonia Dignidad", das nun in Berlin vorgestellt wurde. Der Rechtsanwalt ist selbst in der deutschen Sektensiedlung in Chile aufgewachsen. Heute vertritt er ehemalige Colonos, also Siedler, die zu Opfern der Colonia wurden.

"Was die Summe angeht, also 10.000 Euro, was ja auch kein Nettobetrag ist, der hier an Colonos direkt gezahlt wird, das möchte ich mit einer Frage beantworten: Decken 10.000 Euro 45 Jahre Sklavenarbeit? Kann man mit 10.000 Euro einem Opfer der Colonia einen würdigen Lebensabend geben? Ich glaube diese beiden Fragen beantworten sich von alleine."

Opfer der "Colonia Dignidad" werden entschädigt

tagesschau 17:00 Uhr, 17.05.2019, Matthias Ebert, ARD Rio de Janeiro





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-540267~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Enge Verbindungen zur Pinochet-Diktatur

1961 vom deutschen Laienprediger Paul Schäfer gegründet, präsentierte sich die "Colonia Dignidad" als musterdeutsche Idylle in den chilenischen Anden. Daraus wurde ein Staat im Staate, das perfides Terrorregime eines pädophilen Sadisten, in dem Menschen versklavt, missbraucht, gefoltert wurden - Schäfer unterhielt enge Verbindungen zu Pinochet-Diktatur in Chile, und zur deutschen Botschaft.

Deutschland wusste davon und tat nichts, sagt Astrid Tymm, es sei dem persönlichen Einsatz weniger Abgeordneter zu verdanken, dass nun überhaupt ein Hilfskonzept erarbeitet wurde: "Wir hatten unsere Erwartungen nicht so hoch gesetzt, weil wir inzwischen gemerkt haben, dass Deutschland absolut nicht zahlen will, nicht zahlungswillig war. Und ich, also wir sind dankbar für jedes bisschen, was wir erhalten, um ein bisschen weiter zu kommen."

"Colonia Dignidad" in Chile Die "Colonia Dignidad" war eine Siedlung deutscher Auswanderer in Chile. Einstige Mitglieder berichten von jahrzehntelangem systematischem Kindesmissbrauch und Folterungen auf dem hermetisch abgeriegelten Areal, das sich rund 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago befand. Der Bonner Paul Schäfer gründete die Sekte im Jahr 1961. Er stammte aus einem freikirchlichen Umfeld. In der Sekte führte er ein diktatorisches Regime. Das Leben war geprägt von Abschottung von der Außenwelt. Das landwirtschaftliche Anwesen bot den Armen der Region medizinische Versorgung und Schulbildung. Bauern schickten ihre Kinder in die angebliche "Kolonie der Würde" - doch die Kinder wurden zu Hunderten misshandelt und missbraucht. Während der 17-jährigen Militärdiktatur in Chile ab 1973 steht die Colonia unter besonderem Schutz des Junta-Chefs Augusto Pinochet. Nach dem Ende der Diktatur im Jahr 1990 begann die chilenische Justiz, gegen die Siedlung vorzugehen.

Details bleiben unkonkret

Sie begrüßt die Einrichtung eines Fonds "Pflege und Alter", doch die Details bleiben unkonkret. Es bleibt eine symbolische, keine nachhaltige Hilfe für Menschen, die wie Tymm und ihr Mann von klein an Zwangsarbeit leisteten und heute kaum ans Monatsende kommen.

Überlebende leiden bis heute an den körperlichen und psychischen Folgen. Darunter Doris Gert Bennecke, die als Kind von Schäfer gegen eine Wand geschleudert wurde, Epilepsie bekam, seitdem nicht mehr arbeiten kann: "Was mir ein bisschen weh tut ist, dass man nicht einmal eine kontinuierliche Rentenzahlung bekommt, wenn das so minimal ist."

Nicht alle Opfergruppen berücksichtigt

Hempel kritisiert die Argumentation der Bunderegierung, zwar eine moralische, aber keine juristische und politische Verantwortung für die Vorgänge in der "Colonia Dignidad" zu tragen - es könne auch nicht sein, dass Deutschland Opfergruppen gegeneinander ausspiele, um keine Präzedenzfälle zu schaffen.

"Dafür zieht man immer das Beispiel der Herrero-Leute aus Namibien heran. Das ist hochgradig unmoralisch, denn Deutschland hat sich an den Herrero-Leuten schuldig gemacht und benutzt diese Schuld als Argument gegen eine andere Opfergruppe, gegen die sie sich auch schuldig gemacht haben, nicht das zu geben, was ihnen der Gerechtigkeit nach zusteht."

Berücksichtigt worden seien außerdem nicht alle Opfergruppen, etwa die Opfer der Pinochet-Diktatur, die auf dem Gelände der "Colonia Dignidad" gefoltert und umgebracht wurden sowie die von Schäfer missbrauchten chilenische Kinder. Unklar ist außerdem, wie es mit einer strafrechtlichen Aufarbeitung weitergeht.

Unlängst stellte die Staatsanwaltschaft Krefeld das Strafverfahren gegen Hartmut Hopp, ehemaligen Sektenarzt der "Colonia Dignidad" ein. Insbesondere fordern die Betroffenen in Chile eine transparente Untersuchung des durch Straftaten angehäuften Vermögens der "Colonia Dignidad" - und eine Klärung der Besitzverhältnisse der Siedlung, die heute als Feriendorf Villa Baviera Touristen empfängt - geleitet von den Nachkommen der einstigen Führungsrige.

Colonia Dignidad: Reaktionen aus Chile auf das angekündigte Hilfskonzept

Anne Herrberg, ARD Buenos Aires

17.05.2019 19:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.