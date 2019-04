Das britische Unterhaus hat ein Gesetz verabschiedet, dass die Regierung dazu verpflichten soll, einen ungeordneten Brexit zu verhindern. Premierministerin May und Oppositionsführer Corbyn haben erste Gesprächen geführt.

Das britische Unterhaus hat ein Gesetz gebilligt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Der Gesetzesvorschlag durchlief an nur einem Tag alle drei Lesungen im Unterhaus. Er wurde in dritter Lesung mit 313 zu 312 Stimmen angenommen.

Bevor er zum Gesetz wird, muss er aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will damit verhindern, dass es zu einem Ausscheiden des Landes aus der EU ohne Vertrag kommt.

Premierministerin Theresa May hatte zuvor bereits angekündigt, eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragen zu wollen. Bislang ist geplant, dass das Land die Europäische Union am 12. April verlässt. May will eine Verschiebung bis zum 22. Mai erreichen. Eine Teilnahme an der Europawahl (23.-26. Mai) will sie damit umgehen.

Was macht die EU?

Offen ist, ob sich die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs auf Mays Vorschlag einlassen. Sie wollen am kommendem Mittwoch bei einem Sondergipfel darüber beraten, wie es beim Brexit weitergeht. Eine Verlängerung der Brexit-Frist müssen die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten einstimmig billigen.

Die Abgeordneten wollen nun sicherstellen, dass die Länge des Brexit-Aufschubs in jedem Fall vom Parlament abgesegnet werden muss. Damit könnten sie gegen den Willen der Premierministerin eine Verschiebung über den 22. Mai hinaus - inklusive einer Teilnahme an der Europawahl - durchsetzen.

May ändert Brexit-Strategie

tagesschau 01:00 Uhr, 04.04.2019, Annette Dittert, ARD London





"Konstruktive" Gespräche mit Corbyn

Vor der Abstimmung am Abend hatten sich May und Oppositionschef Corbyn auf der Suche nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu Gesprächen getroffen. Diese seien "konstruktiv" gewesen, hieß es aus Regierungskreisen. "Beide Seiten haben Flexibilität und Engagement gezeigt, die gegenwärtige Brexit-Unsicherheit zu einem Ende zu bringen", teilte ein Regierungssprecher nach der ersten Gesprächsrunde in London mit.

Labour-Chef Corbyn beschrieb das Gespräch als nützlich, aber ergebnislos. Es gebe noch sehr viel, das beredet werden müsse.

Weitere Gespräche mit zwei Verhandlungsteams

Für die weiteren Gespräche sollten zwei Verhandlungsteams gebildet werden, sagte der Regierungssprecher. Auf Regierungsseite gehören nach Angaben der Downing Street Vizepremier David Lidington und Brexit-Minister Steve Barclay dazu.

Noch am Abend wollten beide Seiten angesichts des Zeitdrucks gemeinsam ein Arbeitsprogramm erstellen. Heute soll dann den ganzen Tag weiter verhandelt werden.

EU reagiert zurückhaltend auf Brexit-Entwicklungen

tagesschau 01:00 Uhr, 04.04.2019, Michael Grytz, ARD Brüssel





Zollunion ist eine Kernforderung von Labour

May hatte die direkten Verhandlungen mit Corbyn angeregt, um eine Vereinbarung zur Überwindung der Blockade im Parlament zum Brexit zu erzielen. Damit scheint nun eine Brexit-Variante wahrscheinlich, bei der Großbritannien zumindest wirtschaftlich eng an die EU gebunden bleibt.

Eine Zollunion zwischen der EU und Großbritannien über den Austritt hinaus ist eine Kernforderung von Labour. Zahlreiche Tories hatten empört auf ein Gesprächsangebot der Premierministerin an die oppositionelle Labour-Partei reagiert.

Die britische Premierministerin Theresa May muss einen erneuten Abgang in ihrer Regierung beklagen. Aus Protest traten zwei Staatssekretäre zurück.

Staatssekretäre aus Protest zurückgetreten

Am Mittwoch erklärten gleich zwei Staatssekretäre aus Protest ihren Rücktritt: der für den Brexit zuständige Chris Heaton-Harris und Nigel Adams, der Staatssekretär für den Landesteil Wales ist. Sie fürchten, der Bruch mit Brüssel könne nun nicht deutlich genug ausfallen.

Damit sind in den vergangen zwölf Monaten bereits 36 Regierungsmitglieder zurückgetreten - fast alle im Streit um den Brexit. Weitere konservative Parlamentarier kündigten Widerstand an.

Gegen Abstimmung über alternative Ansätze

Am Abend stimmte das Unterhaus zudem gegen einen Antrag, am Montag erneut über alternative Ansätze zum Brexit-Verfahren abzustimmen. Da Befürworter und Gegner je 310 Stimmen erhielten, entschied Parlamentspräsident John Bercow die Frage mit seinem ablehnenden Votum. Zur Begründung sagte er, wichtige Entscheidungen sollten nur mit einer Mehrheit getroffen werden. Es war das erste Mal seit 25 Jahren, dass eine Abstimmung im britischen Unterhaus einen Gleichstand verursachte.

Bei den zwei bisherigen Alternativ-Abstimmungen hatte das Parlament alle Optionen abgelehnt.

Parlamentschef John Bercow im britischen Unterhaus. Wichtige Entscheidungen sollten nur mit einer Mehrheit getroffen werden, sagte er.

Juncker für Aufschub bis zum 22. Mai

May unterstrich das gemeinsame Ziel, einen ungeordneten EU-Austritt ohne Abkommen zu vermeiden. Sollte das britische Parlament den Austrittsvertrag kurzfristig doch noch annehmen, plädiert EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für einen weiteren Aufschub des Brexits um knapp sechs Wochen bis zum 22. Mai.

Am 12. April soll Großbritannien nach jetzigem Stand die EU verlassen. Ohne ein Ja des Unterhauses zum Austrittsgesetz droht dann ein chaotischer Austritt.