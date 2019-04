Brexit-Verhandlungen Corbyn bewertet Gespräch mit May positiv

Nach dem Treffen mit Premierministerin May hat sich Labour-Chef Corbyn offen für weitere Verhandlungen gezeigt. Das zweistündige Treffen sei "sehr gut" verlaufen, sagte er laut Medienberichten.

Oppositionschef Jeremy Corbyn bewertet einem Medienbericht zufolge das erste Gespräch mit Premierministerin Theresa May positiv. Das zweistündige Treffen sei "sehr gut" verlaufen, zitiert ein Reporter des "Daily Mirror" den Labour-Chef. Corbyn rechne mit weiteren Gesprächen in Kürze.

Einem BBC-Reporter zufolge wollen sich Vertreter der Konservativen und von Labour am Donnerstag zu weiteren Gesprächen treffen.

May will zusammen mit Labour-Chef Corbyn einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse suchen. Damit scheint nun eine Brexit-Variante wahrscheinlich, bei der Großbritannien zumindest wirtschaftlich eng an die EU gebunden bleibt. Eine Zollunion zwischen der EU und Großbritannien über den Austritt hinaus ist eine Kernforderung von Labour. Zahlreiche Tories hatten empört auf ein Gesprächsangebot der Premierministerin an die oppositionelle Labour-Partei reagiert.

Die britische Premierministerin Theresa May muss einen erneuten Abgang in ihrer Regierung beklagen. Aus Protest trat der Brexit-Staatssekretär Heaton-Harris zurück.

Gegen Abstimmung über alternative Ansätze

Am frühen Abend stimmte das Unterhaus gegen einen Antrag, am Montag erneut über alternative Ansätze zum Brexit-Verfahren abzustimmen. Da Befürworter und Gegner je 310 Stimmen erhielten, entschied Parlamentspräsident John Bercow die Frage mit seinem Votum. Zur Begründung sagte er, wichtige Entscheidungen sollten nur mit einer Mehrheit getroffen werden. Bei den zwei bisherigen Alternativ-Abstimmungen hatte das Parlament alle Optionen abgelehnt.

Am 12. April soll Großbritannien nach jetzigem Stand die EU verlassen. Ohne ein Ja des Unterhauses zum Austrittsgesetz droht dann ein chaotischer Austritt. Ein erneuter Fristaufschub ist nur möglich, wenn die Staats- und Regierungschefs der 27 übrigen Mitgliedstaaten beim EU-Sondergipfel am 10. April der britischen Bitte dazu nachkommen.

Brexit-Staatssekretär tritt zurück

Aus Protest gegen eine erneute Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens trat der britische Brexit-Staatssekretär Chris Heaton-Harris zurück. Heaton-Harris schrieb in einem Brief an May, er sei für einen Brexit am ursprünglichen Austrittstermin am 29. März gewesen. "Ich kann eine weitere Verlängerung einfach nicht unterstützten."

Heaton-Harris sitzt für Mays konservative Tories im Parlament und hat als Parlamentarischer Staatssekretär Brexit-Minister Stephen Barclay unterstützt. Er war in der Regierung für die Vorbereitungen auf einen ungeordneten Brexit ohne Austrittsabkommen zuständig.

Zweite Rücktritt in Mays Regierung

May hatte am Dienstagabend angekündigt, einen erneuten Brexit-Aufschub über den 12. April hinaus bei der EU zu beantragen. Durch einen "möglichst kurzen" Aufschub solle das britische Parlament die Zeit bekommen, doch noch ein Austrittsabkommen zu beschließen. "Mit einem Abkommen auszutreten ist die beste Lösung", sagte May zur Begründung.

Diese Erklärung zeige, dass May die EU nicht ohne Abkommen verlassen wolle, erklärte Heaton-Harris in seinem Rücktrittschreiben. "Das macht meinen Job in der Regierung offensichtlich irrelevant", fügte er hinzu.

Es war am Mittwoch bereits der zweite Rücktritt in Mays Regierung. Zuvor hatte bereits der Staatssekretär für Wales, Nigel Adams, aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs seinen Rücktritt erklärt.

Über dieses Thema berichteten am 03. April 2019 die tagesschau um 12:00 Uhr und NDR Info um 14:38 Uhr.