Deal oder kein Deal mit der EU? Dem britischen Premier Johnson bleiben keine 100 Tage mehr zur Entscheidung. Die Verwirrung ist groß - womöglich auch bei ihm selbst.

Von Annette Dittert, ARD-Studio London

Am Ende wird alles an ihm hängen: Boris Johnson. Der britische Premierminister muss entscheiden, ob er seinem Land nach der Corona-Krise noch einen weiteren Stresstest zumuten will oder nicht. In Großbritannien weiß allerdings niemand, ob Johnson selbst weiß, welchen Kurs er wählen wird. Das Brexit-Chaos steht in gewisser Weise symbolisch für Johnsons Politikstil.

Dennoch wetten in London derzeit weit mehr Experten auf einen Deal als Ergebnis - und sei er noch so dünn und inhaltsleer. Denn ein No-Deal-Szenario, also einen EU-Austritt ohne jedes Abkommen, kann sich Johnson eigentlich nicht leisten. Der britische Brexit-Minister Michael Gove kündigte erst in der vergangenen Woche an, dass sich an der Grenze in Dover im Falle eines No Deals bis zu 7000 Lastwagen stauen könnten.

Knapp Hundert Tage bis zum Brexit: Annette Dittert über No-Deal, Corona-Chaos und - wo ist Boris Johnson ?

Brexit Diary - Neues von der Brexit-Insel, 30.09.2020, Annette Dittert, ARD London





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-764285~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Jetzt ist nicht die Zeit für Unterhaltung"

Aber sicher ist der Deal nicht, denn Johnson bekommt zunehmend Gegenwind aus der eigenen Partei. "Er ist nicht der Premierminister, für den ihn die Menschen gehalten haben", sagt Matthew Parris, der selbst lange Zeit Mitglied der Konservativen Partei war. Inzwischen beobachtet er das politische Geschehen als Autor.

"Johnsons Talent liegt darin, zu unterhalten. Doch jetzt ist nicht die Zeit für Unterhaltung. In dieser Zeit braucht es einen Premier, der sich in Details reinarbeitet - und dafür ist Johnson einfach nicht gemacht. Das könnte die Verhandlungen am Ende vollkommen unberechenbar machen", warnt Parris.

Brexit-Hardliner setzen Johnson unter Druck

Vor allem die Brexit-Hardliner setzen Johnson derzeit unter Druck. Der rechte Tory-Flügel, der am liebsten ohne Deal aus der EU ausscheiden will, sei schon mit seinen jetzigen Corona-Restriktionen nicht glücklich, sagt Parris. "Wenn er nun auch noch einen weichen Deal verhandelt, könnte das sein vorzeitiges Ende einleiten."

Die Brexit-Soap geht in die letzte Staffel. Die finale Folge des Endlosdramas aber läuft noch lange nicht.