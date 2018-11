Der Streit um den Umgang mit Gibraltar ist beigelegt. Damit können die EU-Staats- und Regierungschefs morgen auf dem Sondergipfel über die Brexit-Entwürfe abstimmen.

Spanien hat seine Bedenken gegen den Brexit-Vertrag fallen gelassen. Das hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärt. Vorangegangen war eine Einigung zwischen Spanien, der EU und Großbritannien über das Verfahren für künftige Verhandlungen über Gibraltar.

"Europa und das Vereinigte Königreich haben die Forderungen Spaniens akzeptiert", sagte Sánchez. "In Folge dessen hebt Spanien sein Veto auf und wird morgen für den Brexit stimmen."

Allerdings wird es keine Änderungen an den Brexit-Verträgen selbst geben. Nach Angaben von Diplomaten in Brüssel bekommt Spanien eine Reihe von Zusicherungen sowohl der übrigen EU-Länder als auch der EU-Spitzen und der britischen Regierung, dass Spanien künftige Vereinbarungen mit Blick auf Gibraltar vorab prüfen und billigen darf.

Der Brexit-Sondergipfel in Brüssel kann so morgen wie geplant stattfinden. EU-Ratschef Donald Tusk veröffentlichte offiziell die Einladung und kündigte an, er werde die Annahme des Vertragspakets zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens 2019 empfehlen.

Spanien hatte gedroht, den Gipfel zu blockieren, falls es bei späteren Verhandlungen zwischen EU und London über Gibraltar nicht mit am Tisch sitzt. Die kleine Halbinsel im Süden Spaniens ist seit Jahrhunderten britisches Überseegebiet.

Wegen der strategischen Lage an der für den Seehandel wichtigen Straße von Gibraltar gibt es schon seit Langem Streit zwischen den Regierungen in Madrid und London. In der spanischen Region Andalusien steht bald eine Wahl an, weshalb EU-Diplomaten hinter Sanchez' ursprünglich harter Haltung innenpolitische Motive vermuten.

Einigung auf Entwurf

Die britische Premierministerin Theresa May reist heute nach Brüssel, um mit Juncker und Tusk über letzte Einzelheiten zu sprechen.