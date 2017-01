Auch wenn der Oberste Gerichtshof in London dem Parlament ein Mitspracherecht beim Brexit gegeben hat, bleibt Premierministerin May bei ihrem Zeitplan: Bis Ende März soll der Austrittsantrag in Brüssel eingehen. Unzufrieden mit dem Urteil sind die Brexit-Befürworter.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Die konservative Regierung gibt sich gelassen, trotz ihrer Niederlage vor dem Supreme Court: Am Zeitplan für den Brexit-Startschuss will sie jedenfalls nicht rütteln. Premierministerin Theresa May will demnach spätestens Ende März die britische Scheidung in Brüssel einreichen, gemäß Artikel 50 des EU-Vertrages. Das bekräftigte der für den Austritt zuständige Minister David Davis nach dem Urteil im Parlament.

Die Regierung war auf ihre juristische Niederlage vorbereitet und hat Plan B in der Schublade, einen Gesetzentwurf über den Beginn des Brexit-Verfahrens. Davis kündigte an, die Regierung werde diesen bereits in den nächsten Tagen in das Parlament einbringen. Er vertraue darauf, so der Minister, dass die Abgeordneten sich dem Willen des Volkes nicht in den Weg stellen werden.

Britisches Parlament muss Brexit genehmigen

tagesschau 14:00 Uhr, 24.01.2017, Daniel Satra, ARD London







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-253177~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Labour blockiert Brexit nicht

Die Regierung, versprach Davis erneut, werde das Votum der Briten für den Brexit umsetzen. Das will auch Labour als größte Oppositionspartei, die deshalb den Start des Prozesses im Unter- und Oberhaus nicht blockieren wird. Dies bestätigte Labour-Chef Jeremy Corbyn nach dem Urteil. Zugleich will er aber die Regierung zur Verantwortung ziehen.

Corbyn fordert, die Abgeordneten müssten über die Brexit-Bedingungen mitbestimmen, über den Stand der Verhandlungen informiert werden und vor allem den finalen Deal mit der EU absegnen. Das britische Parlament muss also befragt werden vor dem Austrittsantrag, nicht aber die Regionalparlamente in Schottland, Wales und Nordirland, so das Urteil des Obersten Gerichts.

Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon kündigte an, dass die Abgeordneten ihrer Schottischen Nationalpartei in Westminster gegen den Brexit-Startschuss stimmen werden: Schottland habe gegen den EU-Austritt votiert, so Sturgeon. Erst recht gebe es im Parlament und im Land keine Mehrheit für einen harten Brexit, wie ihn die Premierministerin anstrebe.

Hanni Hüsch, ARD London, zum Brexit-Urteil des Supreme Court

tagesschau 12:00 Uhr, 24.01.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-253139~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Farage unzufrieden mit Urteil

Unzufrieden mit dem Urteil des Supreme Court sind die besonders lauten Brexit-Befürworter - allen voran Nigel Farage, der zwar nicht mehr Chef der Anti-EU-Partei UKIP ist, aber noch Europa-Abgeordneter. Das Establishment, so seine Befürchtung, setze alles daran, den EU-Ausstieg zu verzögern und zu verwässern.

In einer historischen Entscheidung hatte das höchste Gericht am Morgen geurteilt, dass die Regierung nicht im Alleingang mit dem EU-Ausstieg loslegen kann, sondern dass zuvor das Parlament darüber abstimmen muss, wie der Vorsitzende Richter Lord Neuberger erläuterte.

Die Anwälte der Kläger sprachen danach von einem Sieg der Demokratie. Den Fall vorangetrieben hatte die Investment-Managerin Gina Miller, die das Urteil begrüßte: Der Brexit spalte die Gesellschaft, so Miller; in dem Verfahren sei es jedoch nicht um Politik gegangen, sondern um Recht und Gesetz.

Nach Brexit-Urteil: Fahrplan der Regierung

S. Pieper, ARD London

24.01.2017 14:51 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.