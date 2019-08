Die brasilianische Regierung will angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet Brandrodungen in der Trockenzeit offenbar verbieten. Für die indigenen Gemeinschaften sollen jedoch Ausnahmen gelten.

In Brasilien und in den Nachbarländern lodern in dieser Trockenzeit wesentlich mehr Brände auf als in anderen Jahren. Die brasilianische Regierung hat nun Konsequenzen daraus gezogen und will in der für den Regenwald sensiblen Trockenphase Brandrodungen offenbar verbieten. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreisen.

Innerhalb von 60 Tagen sollen demnach keine Feuer mehr gelegt werden dürfen. Das Dekret soll noch heute im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Ausnahmen für Selbstversorger

Für indigene Gemeinschaften sollen aber Ausnahmen gelten - insofern diese Selbstversorger seien, berichtete das Portal.

Seit Januar stieg die Zahl der Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 Prozent auf mehr als 83.000 Brände. Das meldete die brasilianische Weltraumagentur Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (INPE).

Viele Feuer wurden offenbar von Farmern auf abgeholzten Flächen gelegt, um neue Weideflächen und Ackerland unter anderem für den Soja-Anbau zu schaffen. Von den Brandrodungen sind jedoch aufgrund der derzeitigen Trockenheit auch intakte Waldgebiete betroffen.

Feuer frisst den Dschungel bei Porto Velho. In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren.

Bolsonaro unter Druck

Bolsonaro ist angesichts der Waldbrände international unter zunehmenden Druck geraten. Kritiker werfen der brasilianischen Regierung vor, nicht energisch genug gegen die Feuer vorzugehen. Der brasilianische Präsident ist eng mit der brasilianischen Agrarlobby verbündet und zweifelt den menschgemachten Klimawandel an.

Seine Politik habe den Boden dafür bereitet, dass Bauern, Bauunternehmer und andere Akteure in diesem Jahr aggressiver als bisher Feuer im Amazonas-Regenwald legten, um mehr Land mithilfe von Brandrodungen freizuräumen, das ohnehin in weiten Teilen bereits gerodet sei.