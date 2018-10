Wahl in Brasilien "Tropen-Trump" gewinnt die erste Runde

Laut aktuellen Auszählungen liegt Rechtspopulist Jair Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl nur knapp unter der absoluten Mehrheit. Der Kandidat der Arbeiterpartei landete abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Ex-Militär Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien klar für sich entschieden. Nach Auszählung von fast 70 Prozent der Wahlurnen kommt der 63-Jährige auf 48,4 Prozent, wie die Wahlbehörden mitteilten. Sollte Bolsonaro noch auf eine absolute Mehrheit kommen, hätte er die Wahl in der ersten Runde gewonnen.

Bleibt er unter 50 Prozent, tritt er am 28. Oktober bei einer Stichwahl gegen Fernando Haddad an, den Kandidaten der Arbeiterpartei (PT) an. Dieser liegt laut Teilergebnissen derzeit bei 26,6 Prozent.

Fernando Haddad von der Arbeiterpartei

Wahlkampf mit Rassismus und Sexismus

Rund 147 Millionen Wahlberechtigten waren aufgerufen, einen Nachfolger für den konservativen Staatschef Michel Temer zu wählen. Bolsonaro war als Favorit in die erste Runde gegangen. Die Arbeiterpartei hatte Haddad als Ersatzkandidaten für den inhaftierten Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva ins Rennen geschickt.

Im Wahlkampf hatte Bolsonaro eine harte Hand gegen grassierende Korruption und zunehmende Kriminalität versprochen. Auch setzte er auf rassistische und sexistische Aussagen. Er verteidigte zudem die Militärdiktatur, die Brasilien bis 1985 fast 20 Jahre lang beherrscht hatte.