Am Sonntag sah es noch nach einer Stichwahl aus - nun könnte Amtsinhaber Morales doch im ersten Wahlgang gewinnen. Oppositionskandidat Mesa spricht von "Betrug". Auch internationale Beobachter sind skeptisch.

Der bolivianische Präsident Evo Morales kann nach Angaben der Wahlbehörde eine Stichwahl möglicherweise noch verhindern und direkt eine vierte Amtszeit antreten. Oppositionskandidat Carlos Mesa wirft ihm "Betrug" vor. Er kündigte an, das Ergebnis nicht anerkennen zu wollen und rief Bürger und gesellschaftliche Gruppen zum Protest auf. "Sie können uns die Demokratie nicht wegnehmen", sagte Mesa bei einer Zusammenkunft mit Unterstützern in Santa Cruz, einer Hochburg der Opposition.

Die Wahlbeobachter der Organisation Amerikanischer Staaten äußerten sich "zutiefst besorgt und erstaunt" über die Trendwende bei den Teilergebnissen zwischen Sonntag und Montag. Diese sei nur "schwer zu erklären". Morales selbst bezeichnete sich als absoluten Sieger.

Anhänger des Herausforderers Mesa protestieren lautstark in La Paz.

Doch keine Stichwahl

Nach der Veröffentlichung von Teilergebnissen am Sonntagabend hatte alles auf eine Stichwahl zwischen dem sozialistischen Amtsinhaber seinem Rivalen hingedeutet. Laut neuen Teilergebnissen vom Montag sehen die Wahlbehörden den Präsidenten nach Auszählung von etwa 95 Prozent der Stimmen bei 46,9 Prozent, Mesa bei 36,7 Prozent.

Für einen Sieg in der ersten Runde benötigt ein Kandidat nach bolivianischem Wahlrecht entweder mehr als 50 Prozent der Stimmen oder mehr als 40 Prozent und mindestens zehn Punkte Abstand zum Zweitplatzierten. Morales' Vorsprung liegt laut den neuesten Ergebnissen äußerst knapp über der Zehn-Punkte-Marke. Deshalb müsste er nach aktuellem Somit müsste er nicht in die Stichwahl.

Unruhen in mehreren Städten

In mehreren Städten kam es zu schweren Unruhen. Demonstranten lieferten sich Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und setzten Gebäude in Brand, außerdem kam es zu Plünderungen, wie AFP-Reporter und örtliche Medien berichteten. In Sucre, der konstitutionellen Hauptstadt des südamerikanischen Landes, wurde der örtliche Sitz der Wahlbehörde in Brand gesetzt.

Mesa stand bereits einmal an der Spitze des Landes. Von 2003 bis 2005 war er Staatschef.

Umstrittene vierte Kandidatur

Bislang hatte Morales, der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes, alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen. Seine Kandidatur für eine vierte Amtszeit ist umstritten. Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Amtszeit. Das oberste Wahlgericht hatte jedoch im vergangenen Dezember eine erneute Kandidatur des Amtsinhabers genehmigt.