Im Skandal um Bestechungen von Elite-Unis in den USA ist eine weitere Prominente festgenommen worden: "Full-House"-Schauspielerin Lori Loughlin. Sie soll für ihre Töchter 500.000 Dollar Schmiergeld gezahlt haben.

Die offenbar in einen Uni-Bestechungsskandal verwickelte US-Schauspielerin Lori Loughlin ("Full House") sitzt in Untersuchungshaft. Sie sei in Gewahrsam genommen worden, teilte das FBI mit.

Ihr und anderen US-Stars wird vorgeworfen, Mitarbeiter an Elite-Unis bestochen zu haben, um ihre Kinder an den Hochschulen unterzubringen. Die Empfänger des Geldes waren der Staatsanwaltschaft zufolge Sporttrainer und andere Insider an den Unis - darunter Yale, Stanford und die University of California in Los Angeles.

Huffmann drohen 20 Jahre Haft

Nach FBI-Angaben soll Loughlin im Laufe des Tages vor Gericht erscheinen. Sie und die Schauspielerin Felicity Huffman ("Desperate Housewives") führen eine Liste von 50 in dem Fall beschuldigten Personen an.

Huffman wurde der Verschwörung zum Betrug angeklagt, auf das Vergehen stehen bis zu 20 Jahre Haft in den USA. Studenten wurden nicht angeklagt - laut Staatsanwaltschaft wurden die Jugendlichen in vielen Fällen im Ungewissen gelassen.

Schauspielerin Felicity Huffman soll viel Geld gezahlt haben, damit ihre Tochter einen Platz an einer US-Eliteuni bekommt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Loughlin und ihrem Mann, dem Modedesigner Mossimo Giannulli, vor, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um ihre zwei Töchter in ein Ruder-Team der University of Southern California zu bekommen. Giannulli kam am Dienstag gegen eine Kaution von einer Million Dollar frei.

Berater "Rick" Singer im Fokus

Auch die Unternehmerwelt ist offenbar in den Skandal verwickelt: Der Hedgefonds Hercules Capital kündigte an, seinen Chef Manuel Henriquez zu ersetzen. Er war ebenfalls am Dienstag im Zuge des Bestechungsskandals festgenommen und auf Kaution freigelassen worden.

Im Zentrum des mutmaßlichen Betrugs steht den Behörden zufolge der Berater William "Rick" Singer, der sich am Dienstag schuldig bekannte. Ihm werfen die Staatsanwälte vor, von 2011 bis zum vergangenen Monat große Geldbeträge von den Eltern genommen zu haben, um Sporttrainer und andere Schulmitarbeiter zu bestechen. Die Kinder sollten so wie große Starathleten aussehen, um ihre Chancen auf eine Zulassung zu den Elite-Unis zu erhöhen. Unter anderem sollen auch Insider an Aufnahmezentren bestochen worden sein, die Antworten der jungen Bewerber zu korrigieren.

Rick Singer bekannte sich schuldig.