"Celebration" oder "Ladies' Night": die größten Hits der US-Funkband Kool and the Gang sind noch immer weltbekannt. Der Mitbegründer und Sänger Ronald Bell ist nun im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der US-Musiker Ronald Bell, Mitbegründer der weltweit erfolgreichen Funk-Band Kool and the Gang, ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Jungferninseln. Das bestätigte der PR-Manager der Gruppe der Nachrichtenagentur AFP.

Kool and the Gang feierten ihre größten Erfolge in den 1970er- und 1980er-Jahren. Zu den Hits der Band gehören "Celebration", "Jungle Boogie" und "Ladies' Night". Bell hatte Kool and the Gang mit seinem Bruder Robert und fünf Freunden Anfang der 1960er-Jahre gegründet.

Bell schrieb die größten Hits von Kool and the Gang.

Grammy für "Saturday Night Fever"

1978 gewann die Band einen Grammy für ihren Beitrag zur Musik des Disko-Films "Saturday Night Fever" mit John Travolta. Bell schrieb einige der größten Hits der Band, darunter "Celebration".

Bell ist auch unter seinem muslimischen Namen Khalis Bayyan bekannt.