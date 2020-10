Drohungen, Wasserwerfer, Festnahmen - auch an diesem Wochenende ist dies das Bild in Belarus. Wieder gehen Zehntausende gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. Aber die Berichterstattung darüber wird zunehmend schwieriger.

Trotz eines Großaufgebots an Sicherheitskräften haben in Belarus wieder Zehntausende Menschen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Auf Videos im Nachrichtenkanal Telegram war zu sehen, wie in der Hauptstadt Minsk größere Gruppen in Richtung Zentrum zogen. Dabei schwenkten sie weiß-rot-weiße Fahnen, die zum Symbol des Protests geworden sind.

Die Polizei setzt in Minsk auch Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein.

Wieder gingen die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Demonstranten vor, unter anderem wurden Wasserwerfer eingesetzt. Einigen der Protestierenden gelang es, in die Nähe der Fahrzeuge zu kommen und sie so zu beschädigen, dass sie nicht mehr einsatzfähig waren. Auf Twitter machten sich einige Nutzer darüber lustig.

Bereits kurz nach Beginn wurden mehrere Menschen festgenommen. Videos zeigten, wie maskierte Polizisten Personen abführten und in Kleinbusse steckten. Die Menschenrechtsorganisation Wesna zählte am frühen Nachmittag etwa 20 Festnahmen. Der belarusische Journalistenverband berichtete zudem, dass mindestens drei Medienvertreter vorübergehend zur Überprüfung ihrer Dokumente in Polizeigewahrsam genommen wurden.

Ausländische Journalisten verlieren Akkreditierung

Eine unabhängige Berichterstattung über die Proteste ist an diesem Wochenende kaum möglich, da ausländischen Journalisten am Freitag die Akkreditierung entzogen worden war. Beobachter berichteten, dass zeitweise auch das mobile Internet in Minsk abgeschaltet worden sei. Damit und mit weiteren Maßnahmen sollte verhindert werden, dass sich die Demonstranten zu Protestrouten verabreden und sich versammeln können. So wurden wie an den vergangenen Protest-Sonntagen auch, U-Bahn-Stationen geschlossen und Straßen abgesperrt. Mittlerweile ist es das achte Wochenende in Folge, an dem in Belarus gegen Lukaschenko demonstriert wird.

"Die Belarusen wollen in Freiheit leben"

Die Opposition zweifelt die Rechtmäßigkeit der Präsidentenwahl am 09. August an und fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen. Mehrere Oppositionelle befinden sich derzeit in Haft oder flohen ins Ausland, weil sie befürchteten, festgenommen zu werden. Die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja sagte, "die Belarusen wollen in Freiheit leben und nicht im Gefängnis". Das Innenministerium in Minsk hatte zuvor erneut eindringlich vor einer Teilnahme an den Aktionen gewarnt und angekündigt, dass Sicherheitskräfte verstärkt im Einsatz sein würden.