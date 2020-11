Zum 15. Mal in Folge protestieren in Belarus Tausende gegen Machthaber Lukaschenko. In Minsk haben die Sicherheitskräfte deswegen ein Großaufgebot zusammengezogen. Schon zu Beginn der Demonstration gab es viele Festnahmen.

Tausende Menschen haben trotz Polizeigewalt zum 15. Mal in Serie bei einer Sonntagsdemonstration in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko friedlich protestiert. In der Hauptstadt Minsk versammelten sich die Menschen zunächst in ihren Wohnvierteln und bildeten dann Protestzüge mit den historischen weiß-rot-weißen Fahnen.

Schon zu Beginn viele Festnahmen

Die Polizei begann schon zu Beginn der nicht genehmigten Versammlungen mit Festnahmen. In den Online-Diensten kursierten Videos, auf denen zu sehen war, wie Polizisten Demonstranten verprügelten.

Das Menschenrechtszentrum Wesna veröffentlichte am Nachmittag die Namen von mehr als 200 Festgenommenen. An den vergangenen beiden Sonntagen kam es jeweils zu rund 1000 Festnahmen. Auch in anderen Städten forderten Menschen erneut Lukaschenkos Rücktritt.

Großaufgebot der Polizei

Der Machtapparat zog Hundertschaften Uniformierter von Innenministerium und Armee in Minsk zusammen. Gefangenentransporter, Wasserwerfer und andere schwere Technik standen bereit.

Die großen Plätze der Hauptstadt waren mit Metallgittern abgesperrt, wie auf Bildern im Nachrichtenkanal Telegram zu sehen war. Zahlreiche U-Bahn-Stationen wurden geschlossen, um Massenansammlungen zu verhindern; die Behörden drosselten zudem das Mobilfunknetz.

"Marsch gegen den Faschismus"

Offiziell war die Aktion der Protestierenden diesmal als "Marsch gegen den Faschismus" angekündigt. Die Organisatoren regierten damit auf jüngste Beschimpfungen durch Lukaschenko, sie seien Faschisten.

Die im litauischen Exil lebende Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hatte sich am Samstagabend im Online-Dienst Telegram an die Protestbewegung gewandt und die Demonstration am Sonntag als weiteren Schritt auf dem Weg zu einem "freien und gerechten Belarus" bezeichnet. "Man kann ein Land nicht zu einem Gefängnis machen, wenn niemand Angst vor den Gefängniswächtern hat", schrieb sie.

Tichanowskaja will zudem die Einheiten des Innenministeriums, darunter die Sonderpolizei OMON, international zu "Terrororganisationen" erklären lassen. Die Initiative dazu sei angestoßen, sagte sie nach Treffen mit EU-Politikern. Vorbereitet würden zudem Strafprozesse wegen Verbrechen die Menschlichkeit.

Proteste seit mehr als drei Monaten

Seit der von massiven Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massenproteste. Auf dem Höhepunkt der Proteste waren in Minsk sonntags mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Zuletzt waren die Teilnehmerzahlen rückläufig.

Die Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen die friedlichen Demonstranten vor. Mindestens vier Menschen starben bei den Protesten. Zuletzt hatte der Tod des Künstlers und Aktivisten Roman Bondarenko nach seiner Festnahme für Erschütterung gesorgt. Seit August wurden Tausende Demonstranten festgenommen oder inhaftiert. Viele von ihnen berichteten nach ihrer Freilassung von Misshandlungen und Folter.