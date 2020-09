In Belarus sind bei Protesten erneut zahlreiche Menschen festgenommen worden. Noch immer gehen die Menschen auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu demonstrieren, der sich zum Wahlsieger hat ausrufen lassen.

Bei erneuten Protesten gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind in der belarusischen Hauptstadt Minsk nach Angaben des Innenministeriums wieder mehr als 40 Demonstranten festgenommen worden. Nach Auskunft der Menschenrechtsorganisation Wesna waren die Protestaktionen spontan und friedlich. Die Sicherheitskräfte seien dagegen brutal gegen die Demonstranten vorgegangen.

Seit der Präsidentenwahl am 9. August kommt es jeden Tag zu Protesten gegen Lukaschenko. Dieser hatte sich mit 80 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklären lassen. International wird das Ergebnis aber angezweifelt. Die Demonstranten sehen die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin der Wahl.

Regierung will Universitäten stärker kontrollieren

In den vergangenen Tagen schlossen sich vor allem Studenten den Protesten an, seit am 1. September das neue Studienjahr startete. Sie zogen durch die Straßen, stellten Streikposten an Hochschulen auf. Das Bildungsministerium kündigte an, die Kontrollen an den Universitäten zu verstärken. Für kommenden Sonntag hat die Opposition erneut zu größeren Demonstrationen aufgerufen. In der Vorwoche gingen dabei Zehntausende Menschen friedlich auf die Straße.

UN-Sicherheitsrat berät über Situation in Belarus

tagesschau 17:00 Uhr, 04.09.2020





Tichanowskaja fordert UN-Überwachungsmission

Tichanowskaja forderte die Vereinten Nationen auf, eine internationale Überwachungsmission nach Belarus zu entsenden, um die Polizeigewalt gegen überwiegend friedliche Demonstranten zu dokumentieren. In einer Online-Sitzung des Sicherheitsrates schlug die 37-Jährige zudem ein außerordentliches Treffen des UN-Menschenrechtsrates vor, um die Situation in Belarus zu erörtern. Die internationale Gemeinschaft solle alle Mechanismen inklusive Sanktionen einsetzen, um die Gewalt zu stoppen.

"Ich möchte sehr deutlich machen: Eine Zusammenarbeit mit dem Regime von Herrn Lukaschenko im Moment bedeutet die Unterstützung von Gewalt und eklatanten Verletzungen von Menschenrechten."

Lukaschenko klammere sich verzweifelt an die Macht und weigere sich, auf sein Volk zu hören. Doch, so Tichanowskaja: "Eine Nation kann und sollte keine Geisel des Machthungers eines Mannes sein - und das wird es auch nicht. Die Belarusen sind aufgewacht. Die Situation sei unumkehrbar. Die autoritäre Führung in Minsk sei "moralisch bankrott, rechtlich fragwürdig und aus Sicht unserer Nation einfach untragbar".

Koordinierungsrat bereit zu Gesprächen mit Moskau

Für einen friedlichen Machtübergang wurde in Belarus ein Koordinierungsrat mit Vertretern der Zivilgesellschaft gegründet. Ein Mitglied des Rats, Pawel Latuschko, bot nun direkte Gespräche mit Russland an: "Ich bin bereit, nach Moskau zu gehen, um mich mit russischen Politikern zu treffen, um sie mit Informationen zu versorgen."

Um Dialog - auch mit Moskau - bemüht: Pawel Latuschko, Mitglied des Koordinierungsrats in Belarus

Der Koordinierungsrat habe gehofft, dass Moskau eine neutrale Position einnehmen und die Meinung der belarusischen Öffentlichkeit anhören werde. Doch sei dies bisher nicht geschehen. "Russland unterhält nur Kontakt zu den derzeitigen Behörden", sagte Latuschko der Agentur BNS zufolge in Vilnius. Um Informationen aus erster Hand über die Entwicklungen in Belarus zu liefern, war Latuschko nach Litauen und zuvor nach Polen gereist.

Die beiden Nachbarländer oder die EU könnten als Vermittler agieren, sollten die belarusische Zivilgesellschaft und die autoritär regierende Staatsführung von Lukaschenko einen Dialog aufnehmen, so Latuschko. Er betonte aber auch, dass die politische Krise in Belarus in erster Linie eine interne Angelegenheit des Landes sei.