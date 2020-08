In der belarussischen Hauptstadt Minsk sind erneut Tausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko auf die Straße gegangen. Schon zu Beginn kam es zu ersten Festnahmen. Außenminister Maas kritisierte das Vorgehen gegen Journalisten.

In Belarus gehen die Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko weiter. Trotz eines Demonstrationsverbots und der Androhung von Gewalt marschierten in der Hauptstadt Minsk Menschengruppen zum Unabhängigkeitsplatz. Die Polizei hatte den Bereich bereits zuvor mit Metallgittern gesperrt, um die angekündigte Großdemonstration zu verhindern. Auch mehrere Metro-Stationen wurden geschlossen.

Hundertschaften der Polizei bewachen den Platz im Zentrum von Minsk. Es kommen auch erneut Gefangenentransporter zum Einsatz. Nach Angaben von Nachrichtenagenturen hat es bereits Festnahmen gegeben. Beim Messengerdienst Telegram sind Videos um Umlauf, die zeigen, wie Uniformierte auf friedliche Demonstranten zugehen und sie zu den Polizeitransportern zerren oder tragen. Wie viele Menschen festgenommen wurden, ist noch nicht bekannt.

Die Festnahmen werden begleitet von Sprechchören der Demonstranten. "Schande", rufen sie. Die Warnungen des Innenministeriums, an der nicht genehmigten Kundgebung teilzunehmen, ignorieren sie. Viele sagten, dass sie friedlich seien und keine Angst hätten. "Wir protestieren trotzdem an einzelnen Stellen der Stadt", erzählt eine Frau namens Maria. Sie hatte mit ihren Mitstreiterinnen zuvor Kürbisse über eine Brüstung auf den Platz geworfen. "Der Diktator hat heute Geburtstag, das ist unser Geschenk", sagt sie. In Belarus ist es Brauch, dass eine Frau einem Mann einen Kürbis schenkt, wenn sie kein Interesse an ihm hat.

Der Ton wird schärfer

An den beiden vergangenen Sonntagen waren im Land Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen "Europas letzten Diktator" zu protestieren. Die Polizei war damals nicht eingeschritten. Aber der Ton wurde in den vergangenen Tagen immer schärfer und ebenso die Maßnahmen. Erst gestern zog eine Friedensparade von Frauen durch die Innenstadt von Minsk, ebenfalls begleitet von Spezialeinheiten der Polizei und bereitstehenden Gefangenentransportern. Doch im Gegensatz zu heute blieb es weitgehend bei Drohungen.

Trotz eines Demonstrationsverbots gingen tausende Frauen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße.

Allerdings wurden mehrere Journalisten an ihrer Arbeit gehindert, darunter ein Team des Moskauer ARD-Studios. Die beiden russischen Kameraleute und der belarussische Producer waren über Nacht in einer Polizeistation festgehalten worden. Anschließend wurde ihnen die Akkreditierung entzogen. Die russischen Mitarbeiter mussten das Land verlassen und ihrem belarussischen Kollegen droht ein Prozess.

Maas kritisiert Vorgehen gegen Journalisten

Bundesaußenminister Heiko Maas kritisierte die das Vorgehen. "Wenn Journalistinnen und Journalisten willkürlich und ohne Rechtsgrundlage festgesetzt und durch den Entzug ihrer Arbeitserlaubnis an ihrer wichtigen Arbeit gehindert werden, dann ist das überhaupt nicht akzeptabel", sagte Maas in Berlin. Er forderte die belarussische Führung auf, eine unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Dazu habe sich Belarus auch international verpflichtet.

Lukaschenko und Putin demonstrieren Einigkeit

Staatschef Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrieren derweil Einigkeit und Entschlossenheit. Beide vereinbarten bei einem Telefongespräch ein Treffen in der kommenden Woche in Moskau. Nach Angaben des russischen Präsidialamts habe Putin anlässlich Lukaschenkos Geburtstag angerufen und die beiden Politiker seien sich einig, dass die Beziehungen der Nachbarländer gestärkt und die Zusammenarbeit ausgebaut werden solle. Putin hatte Lukaschenko schon in dieser Woche seine Unterstützung bei den Protesten zugesagt und angeboten, eine Polizeitruppe nach Belarus zu entsenden, sollten die Unruhen außer Kontrolle geraten.

Seit der Präsidentenwahl vor drei Wochen gibt es anhaltende Proteste in Belarus. Lukaschenko hatte sich nach der Wahl zum klaren Sieger erklärt, die Opposition wirft ihm allerdings Wahlbetrug vor. Der 66-Jährige regiert die früher als Weißrussland bezeichnete Ex-Sowjetrepublik 1994 autoritär. In der aktuellen Krise hatte Lukaschenko wieder verstärkt Kontakt zu Putin gesucht, nachdem sich die Beziehungen zwischen den Politikern zuvor abgekühlt hatten.

Über dieses Thema berichteten am 30. August 2020 tagesschau24 um 09:00 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.