Angesichts der anhaltenden Proteste im eigenen Land sucht der belarussische Präsident Lukaschenko den Schulterschluss mit Russland. Von anderen Hilfsangeboten mehrerer Länder will der umstrittene Staatschef aber nichts wissen.

Es war der siebte Tag infolge, an dem in Belarus landesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen den Staatschef Alexander Lukaschenko zu protestieren. Doch der denkt offenbar nicht an Rücktritt, sondern sucht angesichts des wachsenden Drucks die Nähe zu Russland.

In einem gemeinsamen Telefonat habe ihm der russische Präsident Wladimir Putin Hilfe angeboten, sagte Lukaschenko am Samstag. Welche Art von Unterstützung der Kreml leisten könnte, ließ Lukaschenko jedoch offen. Zunächst hatte die belarussische Nachrichtenagentur Belta den Präsidenten damit zitiert, dass auch ein militärisches Eingreifen seitens Russland möglich sei. Es gebe im derzeitigen Konflikt Momente, die ein solches Vorgehen Moskaus rechtfertigen würden, hieß es in der Agentur. Staatsmedien revidierten diese Aussagen am Abend jedoch.

Der Kreml bestätigte das Telefonat zwischen den beiden Staatschefs. Putin und Lukaschenko teilten demnach die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Spannungen, die seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August in Belarus andauern. Der Konflikt dürfe nicht von "zerstörerischen Kräften" genutzt werden, um den Beziehungen beider Länger zu schaden.

Lukaschenko will Fallschirmjäger an Landesgrenze verlegen

Während ein militärisches Agieren Russlands gegen die Proteste in Belarus fraglich ist, kündigte Lukaschenko an, eine Einheit von Fallschirmjägern an die westliche Landesgrenze rund um die Stadt Grodno verlegen zu wollen. Das gab er in einer Sitzung des Generalstabs bekannt, die am Abend im Staatsfernsehen übertragen wurde. Die Lage in der Region sei angespannt, das "werden wir uns nicht ruhig anschauen", hieß es von dem Präsidenten.

Lukaschenko sagte, dass seine Kritiker eine Menschenkette planen würden, die von Litauen durch Belarus bis in die Ukraine führen solle. das müsse verhindert werden. Er wies in der Übertragung aber das Verteidigungs- und Innenministerium sowie Vertreter des Geheimdienstes KGB an, keine "ungesetzlichen Aktionen" vorzunehmen.

Vermittler unerwünscht

International steht Lukaschenko auch wegen dem gewaltsamen Vorgehen von Polizei und Sicherheitskräften gegen Demonstranten massiv in der Kritik. Mindestens 6700 Menschen wurden bisher festgenommen. Zahlreiche von inzwischen etwa 2000 wieder freigelassenen Demonstranten berichteten, dass sie in der Haft gefoltert und schwer misshandelt worden seien.

Am Freitag hatten sich die EU-Außenminister darauf geeinigt, Sanktionen gegen Politiker und Regierungsvertreter auf den Weg zu bringen. Wer davon betroffen ist und wie die Strafmaßnahmen konkret aussehen, steht aber noch nicht fest

Die Regierungen von Polen, Litauen, Lettland und Estland hatten unterdessen angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln. Ein Angebot, das Lukaschenko jedoch ablehnt. "Wir sind ein normales Land, das sich auf eine Verfassung stützt", betonte der Staatschef. "Wir brauchen keine ausländische Regierung, nicht irgendeine Art von Vermittler."

Offiziellen Angaben zufolge setzte sich Lukaschenko bei der Wahl vor rund einer Woche klar gegen seine Gegner durch, allen voran gegen die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja. Sie beansprucht den Wahlsieg jedoch für sich. Lukaschenkos Kritiker werfen ihm Wahlmanipulation vor.

Bisher zwei Todesopfer bei Protesten

Seit der Wahl weiten sich die Proteste immer weiter aus. Allein in der Hauptstadt Minsk kamen Angaben der Nachrichtenagentur AP zufolge rund 5000 Menschen an der Stelle zusammen, an der Anfang der Woche bei den Protesten ein 34-Jähriger unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen war. Nach Darstellung der Behörden soll in der Hand des 34-Jährigen ein Sprengsatz explodiert sein, den er auf Sicherheitskräfte habe werfen wollen. Angehörige des Mannes widersprechen dieser Darstellung.

Im Zusammenhang mit den Protesten gegen Lukaschenko sind bislang zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in der Stadt Gomel hatte am Mittwoch den Tod eines jungen Mannes bestätigt, der am Sonntag festgenommen worden war. Nach Aussagen der Mutter wollte der 25-Jährige, der eine Herzkrankheit gehabt habe, seine Freundin besuchen und war auf dem Weg dorthin in Polizeigewahrsam gekommen. Er kam dann in eine Klinik, wo er starb.

Gedenken an verstorbenen Demonstranten bei Protesten

tagesschau 17:00 Uhr, 15.08.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-744129~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Belarus oder Weißrussland? Der Staat "Republik Belarus" ist landläufig als Weißrussland bekannt. Doch weder ist "Bela-" in diesem Wort mit weiß, noch ist "-rus" mit Russland zu übersetzen. Wörtlich übersetzt lautet Belarus "Westliche Rus" - eine Referenz auf das mittelalterliche slawische Großreich der Kiewer Rus.



Historisch überholte Bezeichnungen wie "Weißruthenien" in der Zeit des Nationalsozialismus und "Belarussische SSR" während der Sowjetunion sind für die 9,4 Millionen Einwohner des seit 1991 unabhängigen Staates schmerzhaft und erinnern sie an die leidvolle Zeit der Fremdherrschaft.



Sie bezeichnen ihr Land meist als Belarus, weil es dessen Eigenständigkeit - insbesondere vom Nachbarstaat Russland - betont. Auf diplomatischer Ebene wird der Name "Belarus" im deutschsprachigen Raum schon lange verwendet, auch das Auswärtige Amt spricht von der "Republik Belarus". Zunehmend gehen auch deutsche Nachrichtenmedien zur Bezeichnung Belarus über.