Erz- und Kohleabbau haben die Wirtschaft Australiens groß gemacht, Regierungschef Morrison ist ein Kohle-Fan. Doch Extremwetter beunruhigen viele Menschen. Heute wird gewählt, der Klimaschutz ist eines der Hauptthemen.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Südostasien

Vor dem Gerichtsgebäude in Bowen, einer kleinen Stadt im Nordosten Australiens, beten zehn Menschen. Sie gehören zur Christian Climate Action Australia, einer christlichen Vereinigung im Kampf gegen den Klimawandel. Dieser gehört auch Greg Rollens an, der heute seine Anhörung vor Gericht hat. Er erzählt: "Ich habe im November ein dreibeiniges Gerüst über eine Eisenbahnlinie gebaut und dort oben gesessen, so habe ich die Kohlezüge für drei Stunden blockiert."

Die Eisenbahnlinie verbindet die Bergbaugebiete von Queensland mit dem Kohlehafen Abbot Point. Von dort transportieren Frachtschiffe die Kohle durch das Great Barrier Reef vornehmlich nach Indien.

Rollens wird auf nicht schuldig plädieren, weil seine Aktion "Notwehr" gewesen sei. "Wir sind mitten in einem Klimanotstand, unsere Heimat ist bedroht, die Regierungen haben seit Jahrzehnten versagt - darum müssen wir gewaltfreie Aktionen ergreifen."

Australische Kohle wird unter anderem nach Indien und China verschifft. Der Farmer Denis Couture setzt hingegen auf die Photovoltaik.

Gegensatz zwischen Stadt und Land

Tatsächlich hat Australien im vergangenen Sommer die Auswirkungen des Klimawandels so heftig zu spüren bekommen, dass die Sorge um die Erderwärmung nicht mehr nur als Luxusbeschäftigung für Städter gilt. In Australien sehen sich viele Menschen außerhalb der Metropolen wie Sydney oder Melbourne unterrepräsentiert.

"Der Großteil der Politiker steht für die Menschen in den Städten", sagt etwa Paul Crocombe, ein Unternehmer aus Townsville in Nordqueensland. "Sie haben keine Ahnung, was die Menschen auf dem Land brauchen - die Farmer, die Tourismusindustrie oder irgendjemand außerhalb der Städte."

Dürren und Überschwemmungen

Doch jahrelange Dürren und Buschfeuer auf der einen Seite, Überschwemmungen auf der anderen haben auch bei Bewohnern der ländlichen Bereiche das Thema Klimawandel nach vorne gebracht. Fast ein Drittel der Australier hält es für das wichtigste Thema bei dieser Wahl.

Nadine Huth wanderte vor zehn Jahren aus Deutschland nach Australien aus und arbeitet inzwischen bei einem Tauchunternehmen am Great Barrier Reef.

"Gerade hier am Great Barrier Reef ist es unglaublich, dass man hier in der Nähe weiterhin Kohleminen haben kann. Ich bin sehr für Wind- und Sonnenenergie, wofür eigentlich hier in Australien genug zur Verfügung steht. Ich hoffe sehr, dass die australische Regierung versucht, den richtigen Weg zu gehen."

Das Great Barrier Reef leidet unter Korallenbleiche, das Naturparadies gilt als extrem gefährdet. (Archiv)

Historische Liebe

Bill Shorten, Spitzenkandidat der Labour-Partei, kündigte an, die Treibhausemissionen drastisch zu reduzieren. Er verspricht, bis 2030 die Hälfte des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen stillen zu lassen.

Australiens Liebe zur Kohle ist historisch begründet. Der Reichtum an fossilen Ressourcen hat das Land groß gemacht. Gold-, Kupfer-, Zink-, aber eben vor allem Kohlebergbau waren die treibenden, blühenden Industrien - die jetzt zum Problem werden.

Oder wie Nadine Huth es formuliert: "Von daher hoffe ich, dass mit kleinem Wink von grüner Seite geholfen werden kann."

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Die Grünen könnten als Mehrheitsbeschaffer tatsächlich eine Rolle spielen. Bei dem vorhergesagten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Labour mit Bill Shorten und der Regierungskoalition um die Liberalen sehen die Umfragen den Herausforderer knapp vorne.

Premierminister Scott Morrison ist erst im August nach einer Rebellion in der eigenen Partei an die Macht gekommen. Er gilt als ein großer Unterstützer der Kohleindustrie, die er als Job-Beschaffer sieht.

Der christliche Klimaaktivist Greg Rollens ist dagegen überzeugt: "Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten."

Klimakämpfer und Kohlekumpels: Australien wählt

Lena Bodewein, ARD Singapur

