Flut und Dürre Australien leidet unter Wetterextremen

Hochwasser in Queensland, Jahrhundertdürre im Süden. Nirgendwo zeigt sich der Klimawandel drastischer als in Australien, sagen Umweltschützer. Doch nirgendwo gibt es auch mehr Klimaskeptiker.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Südostasien

Am frühen Morgen öffneten sie die Fluttore des Ross Rivers, bevor das Hochwasser die Deiche eindrücken konnte. Die Welle ergoss sich über die Stadt Townsville im Bundesstaat Queensland, riss Autos mit sich und Vieh. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen das überflutete Einkaufszentrum, Wasser rauscht die Treppen hinab. Menschen fahren mit Booten durch den Ort, die Armee rettet Eingeschlossene aus den oberen Stockwerken ihrer Häuser.

Menschen müssen in Townsville per Boot aus ihren Häusern gerettet werden.

Das schlimmste Hochwasser seit 1998

In Tausenden Haushalten fielen Strom und Wasser aus. Die Region erlebt das schlimmste Hochwasser seit 1998. Damals schrieben die Zeitungen von "Noahs Nacht". Mehr als ein Meter Regen in einer Woche - das Zwanzigfache des normalen Durchschnitts.

"Soldaten klopften an die Tür und sagten, dass wir unsere Häuser verlassen müssten", erzählt die Parlamentsabgeordnete Cathy O'Toole. "Ich lebe seit 20 Jahren ins Townsville, aber ein solches Wetter habe ich noch nie erlebt".

Evakuierungen und Schulausfälle in Queensland

Dürre in Südaustralien

Auch Farmersfrau Jane - gut 2000 Kilometer weiter in Südaustralien - hat so ein Wetter noch nicht erlebt. Die sengende Sonne hat den Boden ausgedörrt, tiefe Risse ziehen sich durch staubige Äcker, kein Grün - alles braun und grau. "Viele Farmer haben dieses Jahr keine Saat ausgebracht, nicht ein Korn in den Boden. Das gab es noch nie. Es hat aber auch keinen Sinn, es wächst nichts bei dieser Trockenheit. Also haben wir kein Einkommen. "

Seit fünf Jahren hat es hier nicht geregnet. Viele Farmer haben inzwischen aufgegeben, und für die übrigen stellt sich die Frage, ob Landwirtschaft in dieser Region auf Dauer überhaupt noch möglich ist. Die Viehzüchter müssen im Schnitt monatlich 25.000 Dollar investieren, um ihre riesigen Herden durch die Trockenheit zu bringen.

Abkühlung in Adelaide: Strandbesucher am Glenelg Beach.

49,5 Grad Celsius - Hitzerekord in Adelaide

Fünf Jahre warten auf Regen, irgendwann muss er doch kommen. Und wenn nicht? 49,5 Grad Celsius wurden in Adelaide gemessen, der absolute Rekord seit Aufzeichnung von Wetterdaten. Wildpferde verenden, Fledermäuse fallen tot vom Himmel, Fische sterben in ausgetrockneten Wasserläufen.

Hochwasser, Dürren, das Weltkulturerbe "Great Barrier Reef" löst sich auf. Nirgendwo zeigen sich die Folgen des Klimawandels so drastisch wie in Australien, warnen Umweltschützer. Aber nirgendwo gibt es so viele Klimaskeptiker wie in Australien, weit mehr als in den USA. Einer der prominentesten ist der ehemalige Kohlemananger und frühere Senator von Queensland, Malcom Roberts. Er ist überzeugt: "Es gibt keine von Menschen verursachte Erderwärmung."

Kohle treibt die Wirtschaft an

Auch in der Regierung genießt Klimaschutz keine Priorität. Der Pro-Kopf-Ausstoß des Treibhausgases CO2 ist in Down Under einer der höchsten der Welt. Kohle treibt bis heute die Wirtschaft an. Das Land fördert jährlich über 250 Millionen Tonnen, zehntausende Arbeitsplätze hängen an der Kohleindustrie. Mehr als dreiviertel des Stroms im sonnenreichen Kontinent werden in Kohlekraftwerken produziert.

Und während Europa und China immer mehr Kohlebergwerke stilllegen, soll in Queensland eine der größten Kohleminen der Welt entstehen. Ganz in der Nähe des berühmten "Great Barrier Reefs".

Flut und Dürre - Australien leidet unter Wetterextremen

Holger Senzel, ARD Singapur

