Brände in Australien Feuer gegen Feuer

Der Rauch der verheerenden Buschbrände in Australien umkreist inzwischen offenbar den gesamten Planeten. Im Land selbst greifen die Feuerwehrmänner nun zu drastischeren Mitteln.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Ein prasselndes Feuer zieht durch das trockene Unterholz. Aber es ist kein Buschfeuer. Buschfeuer oder "wildfire", wie sie in Australien inzwischen genannt werden, prasseln nicht. Sie röhren und fauchen. Dies ist ein sogenanntes "backburning": Die Feuerwehr selbst hat auf einem breiten Landstreifen die verdorrte Vegetation in Brand gesetzt, um der anrückenden Flammenwalze die Nahrung zu nehmen. Feuer gegen Feuer - das Einzige, was zur Zeit hilft.

Es gibt wohl kaum einen härteren Job derzeit in Australien als Feuerwehrmann. Sogenannte Feuertornados können tonnenschwere Löschfahrzeuge durch die Luft schleudern. Und wenn mehrere Brände sich zu einem vereinen, reißt der gewaltige Sog alles in die Flammen. So ein Feuersturm wurde erstmals 1945 nach der Bombardierung Dresdens beobachtet.

Der Wind kann sich drehen und die Brände unvorgesehen die Richtung wechseln. Drei Feuerwehrleute verloren seit Oktober ihr Leben: Das Bild der kleinen Charlotte O'Dwyer, die mit dem Helm ihres Vaters auf dem Kopf vor dessen Sarg steht, ist auf sämtlichen Titelseiten.

Rauch umkreist den Planeten

Aus der Luft ist wenig zu sehen von den verheerenden Feuern, dichter Qualm hängt über dem Land. Doch auch unter der schwarzen Rauchdecke, am Boden ist die Sicht schlecht. Menschen, Fahrzeuge, Häuser, Boote verschwimmen hinter einem orangefarbenen Dunstschleier. "Die Feuer haben zu einer gefährlich schlechten Luftqualität geführt", sagt Clare Nullis von der Meteorolgischen Organisation der Vereinten Nationen (WMO).

Der Rauch bedrohe die menschliche Gesundheit in den großen Städten Australiens. Und er ziehe Tausende Kilometer bis nach Neuseeland und Südamerika. Auf Satellitenaufnahmen erkenne man inzwischen sogar, dass der Rauch aus Australien offenbar den gesamten Planeten umkreise.

Viel Chemie in der Luft

Giftiges Kohlenmonoxid wird in die Atmosphäre geschleudert - außerdem Chemierückstände von Kunststoffen, Lacken und allem, was da gerade verbrennt. Zudem sind die Wälder wichtig für die Luftreinigung - jeder Baum, der verbrennt, kann kein Treibhausgas mehr aufnehmen. Es ist ein Teufelskreis.

Dann gibt es noch das meteorologische Phänomen der "Indischen-Ozean-Dipolarität". Heißt: Alles hängt mit allem zusammen. Australien wird immer trockener, Ostafrika immer nasser und flutgeplagter. Natürlich verändere sich das Klima auch von Natur aus ständig, sagt WMO-Sprecherin Nullis. Aber es könne keine Zweifel mehr geben, dass der menschengemachte Klimawandel hier eine wesentliche Rolle spiele.

Die Feuerwehrleute setzt nun selbst die Vegetation in Brand, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen.

Haus komplett geplündert

Wie bei allen Katastrophen und menschlichen Tragödien gibt es auch in Australien Kriminelle, die Notlagen ausnutzen. So warnen die Behörden in New South Wales vor Plünderern, die in evakuierten Gemeinden unterwegs sind. Auch Bec Winter - jene Frau, die mit dem Pferd, das sie aus der Feuerhölle gerettet hatte, in eine Bar kam - erlebte nach der Rückkehr eine böse Überraschung.

"Unser Haus steht noch, aber es ist komplett ausgeplündert worden. Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder, die Kettensäge meines Mannes, Benzinkanister, eine Wasserpumpe, sogar mein Regenwachsmantel - alles weg. Und dann das Durcheinander, das sie hinterlassen haben."

Schlimmes Wochenende steht bevor

Beklagen mag sich Winter trotzdem nicht. Immerhin habe sie noch ein Heim, und ihre Familie sei wohlauf. Viele Nachbarn hätten alles verloren, manche sogar ihr Leben.. "Letztlich ist das eine phantastische Gemeinschaft hier, wir helfen uns alle gegenseitig. Das muss auch so sein, denn es ist ja noch lange nicht vorbei."

Nach leichter Abkühlung und ein wenig Regen soll es in den kommenden Tagen wieder über 40 Grad heiß werden. Den Menschen in New Southwales und Victoria steht ein weiteres schlimmes Wochenende bevor.