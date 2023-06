US-Außenminister in Peking Blinken trifft Chinas Spitzendiplomat Wang Stand: 19.06.2023 07:27 Uhr

US-Außenminister Blinken hat seine Gespräche in Peking fortgesetzt. Am zweiten Tag seines Besuchs traf er den obersten Außenpolitiker Wang, der in der chinesischen Machthierarchie noch über dem Außenminister steht.

Am Morgen haben sich US-Außenminister Antony Blinken und der chinesische Top-Diplomat Wang Yi hinter verschlossenen Türen zurückgezogen - am gleichen Ort, im Staatsgästehaus Diaoyutai in Peking, in dem die gestrigen Gespräche stattgefunden haben.

Nach Angaben der US-Regierung wird Blinken am Mittag Studierende eines Austauschprogramms und US-amerikanische Wirtschaftsvertreter treffen. Es wurde spekuliert, ob er auch noch von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden könnte, dahingehend gab es noch keine Bestätigung, aber US-amerikanische und chinesische Diplomaten haben sich laut "New York Times" in den vergangenen Tagen optimistisch dahingehend geäußert.

Am Abend chinesischer Ortszeit fliegt Blinken weiter nach London. Kurz vorher soll es noch eine Solo-Pressekonferenz des US-Außenministers geben über Einzelheiten seines Besuchs in China.

Weitgehend positives Zwischenfazit

Bereits gestern Abend hatten beide Seiten ein kurzes Zwischenfazit gezogen. Sowohl das US-Außenministerium als auch chinesische Staatsmedien beschrieben das Treffen zwischen Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang als weitgehend übereinstimmend offen und konstruktiv.

Blinken sprach dem US-Außenministerium zufolge eine Reihe von konfliktbehafteten Themen an, aber auch Bereiche, in denen China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten könnten.

Qin: Taiwan-Frage als größtes Risiko

Der chinesische Außenminister Qin wird in einem Statement mit den Worten zitiert, China setze sich für den Aufbau stabiler, vorhersehbarer und konstruktiver Beziehungen zu den USA ein. Zuvor hatte er betont, die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China befänden sich auf dem tiefsten Punkt seit ihrer Anfänge. Qin bezeichnete die Taiwan-Frage als das größte Risiko in den Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Die Volksrepublik sieht den demokratisch regierten Inselstaat als eigenes Staatsgebiet an und droht Taiwan immer wieder mit militärischer Gewalt. Die USA unterstützen Taiwan militärisch und bauen gegenseitige Handelsbeziehungen aus.

Nächstes Treffen bereits im Blick

Die gestrigen Gespräche dauerten laut US-Berichten siebeneinhalb Stunden und damit länger als geplant. Die diplomatischen Gespräche wieder aufzunehmen und miteinander zu reden, um Konflikte zu vermeiden, war ein Hauptanliegen der gemeinsamen Gespräche in Peking. Blinken und Gang wollen die Gespräche trotz angespannter Beziehungen auch künftig weiter fortführen. Für einen Gegenbesuch in Washington werde ein geeigneter Zeitpunkt gesucht.

Für US-Außenminister Blinken war es der erste Besuch in China seit Beginn seiner Amtszeit vor mehr als zwei Jahren. Eigentlich wollte er bereits im Februar in die Volksrepublik reisen. Wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA wurde die Reise allerdings kurzfristig abgesagt.