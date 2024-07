Im Südwesten des Landes 16 Tote bei Kaufhaus-Brand in China Stand: 18.07.2024 07:53 Uhr

Bei einem Brand in einem Kaufhaus in der chinesischen Stadt Zigong im Südwesten Chinas sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge ist das Feuer wohl durch Bauarbeiten ausgelöst worden. Von Eva Lamby-Schmitt.

Auf Videos in chinesischen Staatsmedien ist zu sehen, wie dicke Rauchschwaden aus einem mehrstöckigen Gebäude aufsteigen und Flammen aus den Fenstern schlagen. Auf dem Dach warten Menschen auf Rettung.

Das Feuer war der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am frühen Abend in einem 14-stöckigen Kaufhaus in der Stadt Zigong im südwestchinesischen Landesteil Sichuan ausgebrochen. 16 Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen, 30 wurden demnach verletzt.

Niemand mehr eingeschlossen

In der Nacht sind die Rettungsarbeiten beendet worden. Es seien aktuell keine Menschen mehr im Gebäude eingeschlossen, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch Bauarbeiten ausgelöst, die Ursache wird weiter untersucht.

In China kommt es häufiger zu Bränden oder anderen tödlichen Unfällen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Im Januar wurden 39 Menschen bei einem Brand im Keller eines Geschäfts im chinesischen Landesteil Jiangxi getötet, wenige Tage zuvor waren 13 Schulkinder bei einem Feuer in einem Schulinternat im chinesischen Landesteil Henan ums Leben gekommen.