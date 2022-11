Henan-Provinz in China Dutzende Tote bei Feuer in Fabrik Stand: 22.11.2022 04:29 Uhr

In Zentralchina sind laut chinesischen Staatsmedien Dutzende Menschen bei einem Brand auf einem Betriebsgelände ums Leben gekommen. Einige Personen würden zudem noch vermisst. Der Betrieb soll mit Chemikalien handeln.

Bei einem Feuer in einem Betrieb in China sind mindestens 36 Menschen gestorben. Der Brand war laut dem Staatsfernsehen bereits am Montag in der Stadt Anyang in der zentralchinesischen Provinz Henan ausgebrochen. Zur Ursache gab es zunächst keine Informationen.

Zwei Menschen seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere würden noch vermisst. An den Rettungsarbeiten seien mehr als 260 Einsatzkräfte beteiligt gewesen.

Laut der Nachrichtenagentur AP ist das Feuer in der sogenannten High-Tech-Zone von Anyang in einem Betrieb ausgebrochen, der mit Chemikalien und Industriegütern handele. In China kommt es immer wieder zu tödlichen Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden oft nicht eingehalten, insbesondere der Brandschutz wird oft vernachlässigt.