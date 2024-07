Nach starken Regenfällen in China Mindestens elf Tote nach Einsturz von Autobahnbrücke Stand: 20.07.2024 11:05 Uhr

Im Norden Chinas ist infolge starker Regenfälle eine Autobahnbrücke eingestürzt. Mindestens elf Menschen starben, zahlreiche werden vermisst. Es ist nicht das erste Unglück dieser Art.

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in China sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend im Nordwesten Chinas im Landesteil Shaanx.

Staatlichen Medien zufolge werden aktuell mehr als 30 Menschen vermisst. Bei den laufenden Rettungsarbeiten haben die Einsatzkräfte am Vormittag fünf Fahrzeuge geborgen, die beim Einsturz der Brücke in einen Fluss gestürzt sind. Zahlreiche Such- und Rettungskräfte sind im Einsatz, darunter chinesischen Medien zufolge allein mehr als 700 Feuerwehrleute mit Booten und Drohnen.

Als Ursache für den Einsturz werden in den Staatsmedien plötzliche Regenfälle und Sturzfluten genannt. In China kommt es insbesondere während der Sommermonate regelmäßig zu Starkregen und Überschwemmungen. Bereits im Mai waren im südchinesischen Landesteil Guangdong beim Einsturz einer Autobahnstrecke 48 Menschen ums Leben gekommen, ebenfalls nach starken Regenfällen.