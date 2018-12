In Spanien zieht zum ersten Mal nach der Franco-Diktatur eine ultrarechte Partei in ein Parlament ein. Die Partei Vox holte bei der Neuwahl in Andalusien zwölf der 109 Sitze.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Das Ergebnis ist eine Überraschung: Umfragen vor der Wahl hatten die ultrarechte Partei Vox noch deutlich schwächer gesehen und ihr höchstens fünf Sitze vorhergesagt.

Beobachter begründen den Erfolg von Vox in Andalusien vor allem mit der Zuwanderung: In diesem Jahr kamen bereits mehr als 40.000 Afrikaner in Spanien an, mehr als in jedem anderen europäischen Land - die meisten an der Küste Andalusiens. Viele Gemeinden dort waren überfordert mit der Versorgung der Migranten. Die Ausländerfeindlichkeit unter den Bewohnern der Region nahm zu.

Vox-Präsident Santiago Abascal nach dem Wahlerfolg in Andalusien

Stimmungstest für die Regierung

Seit 36 Jahren regiert in Andalusien die sozialdemokratische PSOE. Sie dürfte es kaum mehr an die Macht schaffen: Zusammen mit der Linkspartei Podemos erreicht sie keine Mehrheit im Parlament. Rein rechnerisch möglich wäre eine Koalition zwischen Sozialisten und Konservativen, das gilt aber als unwahrscheinlich. Konservative, Liberale und Ultrarechte würden allerdings zusammen eine Regierungsmehrheit erreichen.

Andalusiens Regierungschefin Diaz hatte Neuwahlen ausgerufen, nachdem die liberale Partei Ciudadanos ihr die Unterstützung in der Koalition entzogen hatte.

Andalusien ist mit 8,4 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Region Spaniens. Die Wahl in Andalusien galt als Stimmungstest für die sozialdemokratische Regierung von Spaniens Ministerpräsident Sanchez.