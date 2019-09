Afghanistan Mehrere Zivilisten bei Luftangriff getötet

Bei einem Angriff afghanischer Spezialkräfte auf Verstecke der Taliban in der Provinz Helmand sind offenbar auch Zivilisten ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen viele Gäste einer Hochszeitsfeier sein.

In Afghanistan sind bei einem Einsatz der Armee gegen die Taliban mehrere Menschen ums Leben gekommen - darunter auch Zivilisten. Ziel des Einsatzes im Bezirk Musa Qalah, in der südlichen Provinz Helmand am Abend sei ein Unterschlupf der Islamisten gewesen, der zur Vorbereitung von Selbstmordattentätern genutzt worden sein soll. Das teilte ein Mitglied der Regionalverwaltung mit. Dabei sei auch eine Hochzeitsfeier in einem benachbarten Gebäude unter Beschuss geraten, die gerade auf dem Heimweg waren

Zur Zahl der Toten gibt es bislang unterschiedliche Angaben: 35 Menschen seien nach Angaben des Mitglieds der Regionalverwaltung bei der Hochzeitsfeier ums Leben gekommen. Im afghanischen Fernsehen hieß, unter Berufung auf Augenzeugen und Regionalpolitiker, 14 Zivilisten seien getötet worden.

Laut US-Militär seien bei dem Angriff 22 Taliban-Kämpfer getötet worden. Der Sprecher des Provinzgouverneurs, Omar Swak, sagte, 14 Aufständische inklusive sechs ausländische Kämpfern seien getötet worden.

Folgenschwerer Einsatz erst vor wenigen Tagen

Es war der zweite derart folgenschwere Einsatz binnen weniger Tage. Erst Mitte voriger Woche waren bei einem US-Drohnenangriff im Osten Afghanistans zahlreiche Zivilisten getötet worden. Ziel waren Kämpfer der Islamisten-Miliz IS. Stattdessen wurden US-Militärkreisen zufolge aber auch Anwohner getroffen, die gemeinsam mit den Extremisten Pinienkerne in einem Wald geerntet hätten. Mindestens 32 Menschen seien ums Leben gekommen, darunter auch Kinder.

Präsident Ashraf Ghani entschuldigte sich für den Zwischenfall und kündigte eine Reform der Sicherheitskräfte nach den Wahlen an. Ajmal Omar, ein Mitglied des Provinzrates von Nangarhar verlangt eine Bestrafung der Verantwortlichen:

"Der Präsident sagt, er sei bestürzt über den Zwischenfall. Aber das reicht nicht. Die Bewohner unseres Dorfes wollen wissen, wer dafür verantwortlich war. Und sie wollen, dass die Verantwortlichen bestraft werden."

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, mehr als 3800 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Beunruhigend sei, dass in diesem Zeitraum mehr Zivilisten durch Luftangriffe und andere militärische Einsätze der Regierungstruppen getötet wurden als durch Anschläge und Angriffe der Taliban.

Mit Informationen von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Südasien