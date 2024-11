Auktion in Frankreich 20-Meter langes Dinosaurier-Skelett versteigert Stand: 17.11.2024 11:05 Uhr

Er heißt "Vulcain" , ist über 20 Meter lang, 150 Millionen Jahre alt und hat einen neuen Besitzer: In Frankreich ist ein Apatosaurus-Skelett für 4,7 Millionen Euro versteigert worden. Im Vergleich zu "Apex" fast ein Schnäppchen.

Das Skelett eines 20,5 Meter langen Dinosauriers ist in Frankreich versteigert worden. In Paris kam das Skelett von "Vulcain", so sein Spitzname, nun für 4,7 Millionen Euro unter den Hammer. Das teilten die Auktionshäuser Collin du Bocage und Barbarossa mit.

Wie die beiden Auktionshäuser bekanntgaben, ging "Vulcain" an einen französischen Sammler, der das Skelett an ein Museum oder eine wissenschaftliche Einrichtung geben will. Laut Barbarossa handelt es sich um "den größten Dinosaurier, der jemals weltweit versteigert wurde". Bei den 4,7 Millionen Euro handelt es sich um den reinen Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer und Vergütung des Auktionators. Der Schätzwert der Urzeitechse, die zur Gattung der pflanzenfressenden Apatosaurier gehört, lag zwischen drei und fünf Millionen Euro.

Mehr als 20 Meter lang ist "Vulcain". Das 150 Millionen Jahre alte Skelett wurde nun in Paris versteigert

150 Millionen Jahre alt

Das Skelett des Pflanzenfressers ist etwa 150 Millionen Jahre alt und besteht zu 75 bis 80 Prozent aus den Originalknochen. Die Überreste des Apatosaurus, der zu seinen Lebzeiten wohl rund 20 Tonnen wog, waren 2018 im US-Bundesstaat Wyoming entdeckt worden. Dort ist es Einzelpersonen erlaubt, Konzessionen zu erwerben, um prähistorische Knochen auszugraben. Die Ausgrabungen fanden zwischen 2019 und 2021 statt und wurden von einem französischen Investor finanziert.

Das Fossil, das 300 Knochen umfasst, wurde anschießend nach Frankreich gebracht und zwei Jahre lang restauriert. In den vergangenen Monaten war das Skelett in der Orangerie eines südwestlich von Paris gelegenen Schlosses untergebracht. Dort fand nun auch die Auktion statt.

Fossilienmarkt boomt

Der Markt mit den Fossilien boomt. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurierskelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Mit rund 45 Millionen Dollar hält derzeit "Apex" den Rekord. Das rund 150 Millionen Jahre altes Stegosaurus-Skelett kam für rund 45 Millionen Dollar im Juli 2024 kam in New York bei Sotheby’s unter den Hammer. Es ist mehr als drei Meter hoch und etwa acht Meter lang. Es gilt laut Sotheby's als "das vollständigste und am besten erhaltene" Stegosaurus-Exemplar seiner Größe.

2022 ist bei einer Auktion in New York ein Dinosaurier-Skelett unter dem Spitznamen "The Raptor" für mehr 12,4 Millionen Dollar versteigert worden. Im Sommer 2020 fand "Stan", das vollständigste bislang entdeckte Tyrannosaurus-rex-Skelett, für den Rekordwert von 31,8 Millionen Dollar einen neuen Besitzer.