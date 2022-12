Versteigerung Dino-Schädel für sechs Millionen Stand: 10.12.2022 09:37 Uhr

Der T-Rex-Schädel "Maximus" wurde für sechs Millionen US-Dollar versteigert. Es ist nicht der erste Dino unter dem Hammer: 2022 wurden zwei weitere Skelette für Millionenbeträge auktioniert. Experten sehen das kritisch.

Bei einer Auktion in New York ist der Schädel eines Tyrannosaurus Rex für 6,1 Millionen US-Dollar versteigert worden. Ein anonymer Bieter habe den Zuschlag erhalten, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Experten des Auktionshauses hatten mit bis zu 20 Millionen US-Dollar gerechnet.

Der Schädel ist nach Angaben des Auktionshauses rund 67 Millionen Jahre alt und wurde auf einem Privatgrundstück im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Es sei eines der vollständigsten Sets von Schädelknochen, die je entdeckt wurden. Der Schädel mit dem Spitznamen "Maximus" sei zwei Meter groß und wiege etwa 90 Kilogramm.

Mega-Preise für Dino-Skelette

Im Sommer war in New York bereits das Skelett eines Gorgosaurus für rund sechs Millionen US-Dollar versteigert worden, kurz zuvor ein Deinonychus-Skelett für rund zwölf Millionen US-Dollar. Das Skelett eines Tyrannosaurus Rex brachte 2020 mehr als 30 Millionen US-Dollar.

Viele Experten sehen kritisch, dass wissenschaftlich wertvolle Skelette versteigert werden. "Maximus" scheine wissenschaftlich wichtig zu sein, sagte der Paläntologe James G. Napoli der "New York Times": "Das ist etwas, das ich in meiner Forschung untersuchen wollen würde, wenn ich könnte."

Hoffnungen auf Spenden

Napoli studiert die Variation zwischen Dinosaurierexemplaren. "Wir hoffen immer, dass es von einer Institution oder einer Einzelperson gekauft wird, die an eine spendet", sagte er.

"Wir kommen nicht um die Tatsache herum, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben - so funktioniert unsere Welt", sagte Cassandra Hatton von Sotheby's, die die Auktion organisierte, der "New York Times". "Vielleicht sind sie eine Zeit lang in Privatbesitz, aber ich denke, sie werden irgendwann in Museen landen."