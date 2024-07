Dinoskelett versteigert 45 Millionen Dollar für den Giganten "Apex" Stand: 18.07.2024 08:31 Uhr

Gut drei Meter hoch, acht Meter lang und rund 150 Millionen Jahre alt: Ein Stegosaurus-Skelett ist für fast 45 Millionen Dollar versteigert worden - eine Rekordsumme. Zuletzt gab es mehrere spektakuläre Dino-Auktionen.

Das größte jemals gefundene Stegosaurus-Skelett ist in New York für eine Rekordsumme von 44,6 Millionen Dollar (rund 40,8 Millionen Euro) versteigert worden. Sotheby's hatte sich vom Verkauf des schätzungsweise etwa 150 Millionen Jahre alten Fossils einen Erlös von vier bis sechs Millionen Dollar (3,7 bis 5,5 Millionen Euro) erhofft, doch die Summe schnellte angesichts zahlreicher Telefonbieter rasch in die Höhe.

Nach einem rund fünfzehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Interessierten habe ein anonymer Bieter für 44,6 Millionen Dollar den Zuschlag bekommen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Im Auktionssaal gab es Beifall. Der Käufer habe angedeutet, dass er das Stück einer amerikanischen Museumsinstitution leihen wolle.

"Am besten erhaltene" Stegosaurus-Exemplar

Das Riesenskelett mit dem Namen "Apex" ist mehr als drei Meter hoch und etwa acht Meter lang. Es gilt laut Sotheby's als "das vollständigste und am besten erhaltene" Stegosaurus-Exemplar seiner Größe. Von den geschätzt 319 Dinosaurier-Knochen seien 254 gefunden und erhalten worden. Stegosaurus heißt übersetzt "Dach-Echse", was sich auf die markanten, dachförmigen Knochenplatten des Dinosauriers bezieht.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurierskelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. So fand im Sommer 2020 "Stan", das vollständigste Tyrannosaurus-rex-Skelett der Welt, für den Rekordwert von 31,8 Millionen Dollar einen neuen Besitzer.

Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.