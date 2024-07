Neuer Fossilienfund Dinosaurier lebten unter der Erde Stand: 30.07.2024 04:48 Uhr

Dinosaurier erschlossen die Lüfte, Kontinente und Meere. Ein neuer Fossilienfund deutet nun darauf hin, dass sie sogar im Untergrund gelebt haben. Möglicherweise ein entscheidender Vorteil in einer Welt voller Gefahren.

Von Richard Kraft, SWR

Dinos die unter der Erde lebten? Eine Idee, die es sogar mit der Filmreihe "Ice-Age" in die Kinos schaffte. Eine ziemlich bizarre Vorstellung. Doch neue Fossilienfunde deuten an, was bereits länger von Paläontologen vermutet wurde: Die frühen Bewohner unserer Erde hatten ihrerzeit sehr viele Lebensräume erschlossen. Der Untergrund scheint einer davon gewesen zu sein. Kleineren Pflanzenfressern gab diese Strategie einen entscheidenden Vorteil in einer Zeit mit zahlreichen Fressfeinden.

Neuer Fund einer bislang unbekannten Dinosaurierart

Bei Ausgrabungen im US-Staat Utah konnten Forschende der North Carolina State University eine neue Dinosaurierart identifizieren: Fona herzogae, ein kleiner Pflanzenfresser, gerade mal so groß wie ein Hund. Er lebte vor 99 Millionen Jahren in der Kreidezeit, etwa 30 Millionen Jahre vor dem T-Rex. Pflanzenfressende Dinos wie "Fona herzogae" waren in der Kreidezeit ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Doch besonders über kleinere Pflanzenfresser weiß die Forschung noch sehr wenig. Umso größer war die Freude des Forschungsteams über gleich mehrere sehr gut erhaltene Fossilien.

Gute Konservierung wirft Fragen auf

Tatsächlich waren die meisten Fossilien der neu entdeckten Art vollständig und in ihrer ursprünglichen Position. Normalerweise, sind aber besonders kleiner Fossilien nicht so gut erhalten. Denn die Knochen sind aufgrund ihrer Größe fragiler und damit anfälliger für Verrottung.

Die Mussentuchit-Gesteinsformation - der Fundort der Fossilien - liegt noch dazu in einer Flussniederung. Unter den dort herrschenden Bedingungen wurden kleinere Knochen oft schnell zerstreut oder von Aasfressern zerbissen. Eine mögliche Erklärung für die vielen gut erhaltenen Fossilien könnte sein, dass diese Dino-Art einen eher ungewöhnlichen Lebensraum erschlossen hatte.

Forschende der North Carolina State University fanden eine bislang unbekannte Dinosaurierart.

Bei "Fona herzogae" könnte es sich nämlich um einen Dinosaurier handeln, der zumindest teilweise unterirdisch gelebt hatte. So ließe sich erklären, wie es zu so vielen nahezu unversehrten Exemplaren kam. Denn wären die Körper zum Zeitpunkt des Todes bereits unter der Erde gewesen. Das könnte bei der Konservierung geholfen haben. Der unterirdische Bau könnte als eine Art schützendes Grab vor Witterung und anderen Störungen gedient haben.

Eine erfolgreiche Überlebensstrategie

Ein weiterer Hinweis auf die unterirdische Lebensweise ist, dass einige Fossilien sogar verschränkt ineinander waren. Das würde man von Tieren erwarten, die sich einen engen Unterschlupf teilen. Unterirdische Höhlen zu graben war möglicherweise eine erfolgreiche Strategie, um Schutz zu suchen. Das würde erklären, wieso kleine Pflanzenfresser wie "Fona herzogae" sich trotz zahlreicher Fressfeinde erfolgreich verbreiten konnten.

Körper an unterirdische Lebensweise angepasst

Das Team hat in einer Analyse der Knochen sogar noch weitere Anzeichen für eine unterirdische Lebensweise gefunden. "Fona herzogae" hatte vermutlich die Hinterfüße als Schaufeln zum Graben benutzt. Darauf deuten vergrößerte Füße und eine stark ausgeprägte Muskulatur der Hinterbeine hin. Dazu weist der Rumpf verschmolzene Hüftkomponenten auf. Auch die Kreuzbeinwirbel waren stärker miteinander verbunden - eine mögliche Anpassung als Schutz vor den Torsionskräften beim Graben.

Todesursache bleibt ungeklärt

Die genauen Umstände dieses Fossilienfunds deutet auf etwas weiteres hin. Denn die Tatsache, dass gleich mehrere Exemplare an einem Ort gefunden wurden, lässt darauf schließen, dass die Saurier womöglich nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Sie müssen wohl durch ein Ereignis in ihrer Höhle begraben worden sein. Das würde erklären, wie die unbeschadeten Knochen so lange in der Erde bleiben konnten. Jedoch wird die genaue Ursache vermutlich ungeklärt bleiben.

Die Entdeckung ergänzt die sowieso schon hohe Vielfalt der pflanzenfressenden Dinosaurier. Das Forschungsteam hofft mit diesem Fund weitere Einblicke in einen noch unbekannten Lebensraum zu gewinnen.