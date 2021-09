Prozess nach Dammbruch Welche Verantwortung trägt der TÜV Süd?

Als 2019 in Brasilien der Damm einer Mine brach, starben mehr als 270 Menschen in einer Giftschlamm-Lawine. Noch kurz vor dem Unglück hatte der TÜV Süd die Stabilität des Damm bescheinigt. Nun steht er vor Gericht.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Rio de Janeiro

Noch immer schaufeln Bagger und Bauarbeiter den Schlamm weg. Riesige, rotbraune Erdmassen, inzwischen getrocknet, an manchen Stellen gar mit Gras bewachsen. Wenn Carmen Sandra Barbosa de Paula auf die Szene blickt, sieht sie eine klaffende Wunde, die nicht aufhört zu schmerzen. "Kriegsszenen - das sind die Bilder, die ich mit diesem Tag verbinde. So viele verzweifelte Personen zu sehen, Hubschrauber, die Leichen transportierten, so viele Krankenwagen. Es waren Tage wie im Krieg", berichtet sie.

"Zertifikat war ein Todesurteil"

Sie und ihr Mann Clenilson sind Überlebende der größten Bergbaukatastrophe Brasiliens. Nur wenige Kilometer von ihrem Haus nahe der brasilianischen Kleinstadt Brumadinho, brach am 25. Januar 2019 das Rückhaltebeckens einer Eisenerzmine. 13 Millionen Kubikmeter giftiger Schlamm wälzten sich über die Kantine und die Büros des Minenbetreibers Vale hinweg. Mehr als 270 Menschen starben, darunter sechs Familienangehörige von Carmen Sandra Barbosa.

Was bleibt sind Fotos, Trauer und Wut. Es sei kein Unfall gewesen, sagt die gelernte Pflegekraft Carmen Sandra, es sei ein Verbrechen. Verantwortlich dafür sei nicht nur der Minenbetreiber, Brasiliens größter Bergbaukonzern Vale, sondern auch eines der angesehensten deutschen Unternehmen: der Münchner Prüfkonzern TÜV Süd.

"Ich bin empört, wie es sich diese Unternehmen erlauben konnte, die Stabilität des Dammes zu bescheinigen, obwohl sie wussten, dass er Probleme hatte", sagt sie. "Mit diesem Risiko ein Zertifikat auszustellen, war ein Todesurteil."

Stabilitätsgutachten vier Monate vor der Katastrophe

Das brasilianische Tochterunternehmen des TÜV Süd hatte den Damm nur vier Monate vor dem Bruch geprüft und als sicher befunden - ohne dieses Stabilitätsgutachten hätte der Betrieb in der Mine eingestellt werden müssen. Doch es wurde wider besseren Wissens ausgestellt, davon ist William Coelho überzeugt. Er ist Staatsanwalt des Bundesstaates Minas Gerais, in dem sich die Mine befindet.

"Uns liegen E-Mails vor, von Ingenieuren des TÜV Süd in Brasilien: Darin äußern diese Angestellten vor dem Unglück Bedenken, weil sie einen Damm zertifizieren sollten, der instabil war - und weil der Auftraggeber Vale Druck auf sie ausübte", sagt Coelho.

TÜV Süd weist Vorwürfe zurück

Der TÜV Süd prüfte damals nicht nur die Sicherheit der Vale-Dämme, sondern erbrachte noch weitere Dienstleistungen für Vale. Der Staatsanwalt spricht nicht nur von Fahrlässigkeit, sondern von Interessenskonflikten.

Das sind schwere Anschuldigungen. Der TÜV Süd weist jede Verantwortung von sich. Chefjustiziar Florian Stork erklärt im Interview mit der ARD: "Der TÜV-Süd ist davon überzeugt, dass ihn keine rechtliche Verantwortung, auch keine Mitverantwortung an diesem schrecklichen Unglück trifft, damit möchten wir in keiner Weise das Leid der Opfer in Abrede stellen."

Angehörige klagen in München

Nun klagen Angehörige und die Stadt Brumadinho in Deutschland. Vor dem Landgericht in München fordern sie Entschädigung und Schmerzensgeld.

Dabei geht es auch um die Frage, welche Verantwortung deutsche Unternehmen für ihr Handeln im Ausland übernehmen müssen, sagt der deutsche Anwalt Jan Erik Spangenberg, der die Angehörigen gemeinsam mit der Kanzlei PGMBM vertritt. "Die Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, die möchten einfach, dass sich der TÜV Süd nicht weiter seiner Verantwortung entzieht, sondern dass klar festgestellt wird, dass der TÜV Verantwortung trägt."

Mehr als zwei Jahre nach dem folgenschweren Dammbruch steht vor Gericht die Frage im Mittelpunkt, ob der TÜV Süd zumindest eine Mitverantwortung trägt. Bild: picture alliance/dpa

Hoffen auf die deutsche Justiz

Wenn jemand etwas bewegen kann, dann die Justiz in Deutschland, glauben Carmen Sandra Barbosa und ihr Mann Clenilson. In ihrem Garten bauen sie Bananen an, Kürbis, Avocado und Beeren. Das hilft gegen die traumatischen Bilder im Kopf, die Angstattacken und Depressionen, die immer wieder kommen, sagt Clenilson.

"Der einzige Ort, an dem ich auf andere Gedanken komme, ist mein Garten", sagt er. "Ich bin überzeugt, dass der Umgang mit Pflanzen besser für mich ist als der mit Menschen. Pflanzen sind Leben. Menschen zerstören aus Profitgier. Unsere Gemeinde hier hat alles verloren." Als eine der wenigen Familien sind sie in dem kleinen Ort nahe Brumadinho geblieben. Sie versuchen weiterzumachen, irgendwie.