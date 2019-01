In Brasilien ist ein Damm in der Nähe einer Eisenerzmine gebrochen. Schlamm aus einem Abraumbecken ergoss sich über die Umgebung und überflutete einen Teil der Stadt Brumadinho. 200 Menschen werden vermisst.

Drei Jahre nach der Verschmutzung des Rio Doce droht in Brasilien eine neue Umweltkatastrophe: In Brumadinho in der Nähe der Stadt Belo Horizonte brach der Damm des Abraumbeckens einer Eisenerzmine, eine Schlammlawine ergoss sich über die Region. Die Mine gehört dem Konzern Vale. Nach Angaben des Unternehmens wurden Verwaltungsgebäude von der Schlammwelle erreicht. Ebenso soll ein Teil der Stadt überflutet worden sein, in der etwa 39.000 Menschen leben. Fernsehbilder zeigen von Schlamm eingeschlossene Autos und Häuser. Es ist unklar, welche Stoffe im Schlamm enthalten sind.

Konkrete Zahlen über Verletzte oder Todesopfer liegen noch nicht vor. Es habe "mehrere Tote" gegeben, sagte ein Vertreter der Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP. Demnach werden 200 Menschen vermisst.

Erinnerungen an November 2015

Vale war bereits in das Unglück in Mariana im November 2015 verwickelt. Damals tötete eine Schlammwelle 19 Personen, begrub mehrere Ortschaften unter sich und verunreinigte den Rio Doce und mehrere Nebenflüsse. Bis heute warten Hunderte Familien auf Entschädigungszahlungen der Bergbaufirma Samarco, ein Tochterunternehmen der australischen BHP Billiton und der brasilianischen Vale.

Nach der Katastrophe hatten die Behörden versprochen, die Regeln für den Bergbaubetrieb sowie die Kontrolle der Abraumbecken zu verstärken. Umweltschützer beklagen, dass dies nicht erfolgt sei.