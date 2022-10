Tarifstreit in Zeiten hoher Inflation Erste Warnstreiks in der Metallindustrie Stand: 29.10.2022 02:18 Uhr

Direkt nach Ablauf der Friedenspflicht haben erste Warnstreiks in der Metallindustrie begonnen. Die Gewerkschaft IG Metall will acht Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben zunächst Einmalzahlungen angeboten.

Die IG Metall hat in der Nacht erste Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht legten Beschäftigte in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit nieder, wie Gewerkschafter vor Ort berichteten.

In NRW betrifft dies sechs Standorte, darunter von Firmen wie Thyssenkrupp oder Miele. Auch in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz streiken die Beschäftigten einiger Betriebe.

Arbeitgeber bieten unter anderem Einmalzahlungen

Bislang waren die Tarifverhandlungen regional geführt worden. Die Arbeitgeber hatten jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen.

Gewerkschaft will acht Prozent mehr

Die Gewerkschaft verlangt hingegen für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Am Freitag hatte unter anderem der einflussreiche IG-Metall-Bezirk NRW die Offerte abgelehnt.

Für die unteren Lohngruppen entspräche die Einmalzahlung ziemlich genau den geforderten acht Prozent, sagte IG Metall-Chef Jörg Hofmann. "Auf zwölf Monate wäre das also schon eine gute Geschichte, wenn es das jedes Jahr gäbe. Aber auf 30 Monate verteilt und ohne dauerhafte Wirkung, entpuppt sich die Zahl als Scheinriese." Für die Teuerungen aber, unter denen die Haushalte litten, gelte dies nicht.

Nächste Verhandlungsrunde im November

Hofmann ließ erkennen, dass zunächst bis zur vierten Verhandlungsrunde, die am 8. November in Bayern und Baden-Württemberg beginnt, nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant sind. Danach werde die IG Metall entscheiden, wie es weitergeht.