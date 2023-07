EY-Studie Apple ist wertvollster Konzern der Welt Stand: 04.07.2023 08:53 Uhr

Die wertvollsten Unternehmen der Welt nach Börsenwert kommen aus der US-Technologiebranche - mit Apple an der Spitze. Wie eine Auswertung ergeben hat, sind aktuell zwei deutsche Konzerne unter den Top 100.

Die Liste der Konzerne mit dem weltweit höchsten Börsenwert wird weiterhin von US-Technologiekonzernen angeführt. Das hat hat eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft EY mit Stichtag Ende Juni ergeben, die tageschau.de vorliegt.

Apple mit drei Billionen Dollar bewertet

An der Spitze der 100 wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt steht erneut Apple mit einer Marktkapitalisierung von gut drei Billionen Dollar. Auf Platz zwei folgt Microsoft mit rund 2,5 Billionen Dollar. Danach kommt der saudische Ölmulti Saudi-Aramco. der es auf 2,1 Billionen Dollar an Börsenwert bringt.

Der Rest der "Top Ten" nach Marktwert entfällt wiederum ausschließlich auf US-Unternehmen - überwiegend aus dem Tech-Sektor. In der Reihenfolge der Platzierungen sind dies die Google-Muttergesellschaft Alphabet, der Onlinehändler Amazon, der Chipkonzern Nvidia, der Elektroauto-Hersteller Tesla, die Holding des US-Milliardärs Warren Buffett, Berkshire Hathaway, der Facebook-Mutterkonzern Meta und der Kreditkarten-Konzern Visa.

LVMH wertvollstes europäisches Unternehmen

Europäische Unternehmen schaffen es derzeit nicht unter die weltweiten Top 10. Und von den 100 wertvollsten Unternehmen haben nur 19 ihren Hauptsitz in Europa – 16 stammen aus Asien. Das wertvollste europäische Unternehmen ist aktuell der französische Luxuskonzern LVMH auf Rang 12.

Auch die Top 100 werden von Firmen mit Sitz in den USA dominiert, sie stellen 62 davon. Es folgen China und Hongkong mit zehn Unternehmen, Frankreich mit sechs, Großbritannien mit fünf und die Schweiz mit drei Konzernen.

"Der aktuelle KI-Boom zeigt es überdeutlich: Wieder einmal sind es in erster Linie US-Unternehmen, die an den Börsen von einem neuen Megatrend profitieren und an Bedeutung gewinnen", so Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY in Deutschland, zum aktuellen Trend, Künstliche Intelligenz (KI) zum Milliardengeschäft auszubauen.

In Summe kletterte der Börsenwert der Top 100 Unternehmen um 20 Prozent beziehungsweise 5,8 Billionen Dollar auf aktuell rund 34,4 Billionen Dollar.

SAP und Siemens wieder unter den Top 100

Zwei deutsche Konzerne sind unter den Top 100 der wertvollsten Firmen vertreten. Der deutsche Software-Konzern SAP kam mit einem Börsenwert von 159 Milliarden Dollar auf Rang 71 (Ende 2022: Rang 106), Siemens kletterte mit gut 132 Milliarden Dollar von Platz 115 auf Rang 91.

Dazu kommt der Industriegasekonzern Linde, der seit der Fusion mit Praxair seinen Hauptsitz allerdings in Irland hat. Er belegte Platz 57. Ende vergangenen Jahres war Deutschland gar nicht unter den Top 100 vertreten.