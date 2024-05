eilmeldung Warenhauskette gerettet Gläubiger stimmen für Galeria-Sanierungsplan Stand: 28.05.2024 14:12 Uhr

Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof haben dem Sanierungsplan für die insolvente Warenhauskette zugestimmt. Das teilte der Insolvenzverwalter Denkhaus mit. Trotzdem verlieren Hunderte ihre Jobs.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat die letzte große Hürde für seine Rettung genommen. Die Gläubigerversammlung stimmte dem Plan zur Sanierung des angeschlagenen Unternehmens zu, teilte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mit.

Formell steht das Insolvenzverfahren damit vor dem Abschluss. Nach Ende der Einspruchsfrist kann das zuständige Amtsgericht Essen das Verfahren im Juni aufheben. Dann ist der Weg endgültig frei für die Sanierung des Handelsriesen und die Übernahme durch die neuen Eigentümer.

Übergabe an neue Eigentümer für Juli geplant

Die US-Investmentgesellschaft NRDC und die Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz, der bis 2012 Vorstandschef des Kosmetikkonzerns Coty war, wollen Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Im Juli möchte Insolvenzverwalter Denkhaus das Unternehmen übergeben.

In den vergangenen Wochen hatten Vermieter, Lieferanten und andere Gläubiger wie der Bund Forderungen in Höhe von 886,1 Millionen Euro angemeldet. Voraussichtlich fließen nur bis zu 22,5 Millionen Euro - das sind 2,5 bis 3 Prozent - an sie zurück. Zahlungen aus den Ansprüchen gegen den bisherigen Eigentümer, die Signa-Gruppe des Unternehmers René Benko, könnten die Quote noch erhöhen.

Filialen müssen schließen

Wie es für die Beschäftigten weiter geht, steht inzwischen weitestgehend fest. Das Zittern nach der dritten Insolvenz innerhalb von weniger als vier Jahren hat vorerst ein Ende. Allerdings müssen wie schon zuvor einige Filialen schließen. 1.400 Menschen verlieren ihren Job, 16 der derzeit noch 92 Filialen werden geschlossen.