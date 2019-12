Die USA und China haben sich auf ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts geeinigt. Damit ist die nächste Runde an Strafzöllen vorerst vom Tisch. US-Präsident Trump sprach von einem "erstaunlichem Deal".

Die USA und China haben sich auf erste Details eines Handelsabkommens verständigt. Das teilte US-Präsident Donald Trump mit. Die ursprünglich für Sonntag vorgesehene Zollerhöhung auf zusätzliche chinesische Waren ist damit vom Tisch.

China habe umfassenden "strukturellen Veränderungen" und einem Kauf von US-Landwirtschaftsprodukten, Energie und weiteren Gütern zugestimmt, schrieb Trump auf Twitter. Die für den 15. Dezember geplante neue Runde der Strafzölle werde entfallen."

Das ist für alle ein erstaunlicher Deal", schrieb Trump. "Vielen Dank!" Die chinesische Regierung bestätigte die Teileinigung. Nun solle umgehend mit den Verhandlungen für ein Phase-Zwei-Abkommen begonnen werden.

US-Regierungsvertreter hatten in den vergangenen Wochen mehrfach angedeutet, dass ein Abkommen mit China nicht alle Streitpunkte auf einmal umfassen müsse, sondern Washington sich zunächst mit einem "Phase-eins-Deal" zufrieden geben könnte.

Erbitterter Handelsstreit

Die USA liefern sich mit China seit nunmehr rund 20 Monaten einen erbitterten Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten von US-Unternehmen und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Er setzte deshalb eine Strafzollspirale in Gang, die inzwischen einen großen Teil aller Importe aus China in die USA betrifft.

Peking reagierte mit Gegenzöllen. Auch die US-Kritik an Chinas Umgang mit der Demokratiebewegung in Hongkong sowie der muslimischen Minderheit der Uiguren hat Peking zuletzt verärgert.