Nach dem Auftreten der Schweinepest in Brandenburg gerät die Fleischindustrie unter Druck. Nach Südkorea verhängte nun auch China einen Einfuhr-Stopp für deutsches Schweinefleisch.

Der Fall von Afrikanischer Schweinepest in Brandenburg hat weitere Folgen für die Fleischindustrie: China verbietet den Import von Schweinefleisch aus Deutschland. Auch indirekte Einfuhren sowie der Import von Schweinefleischprodukten würden untersagt, teilten das chinesische Landwirtschaftsministerium und der Zoll des Landes mit.

Exporte bereits gestoppt

Deutsche Schweinefleisch-Exporte nach China und in andere Länder außerhalb der EU waren bereits zuvor gestoppt worden, weil laut Bundeslandwirtschaftsministerium dafür notwendige Zertifikate wegen des Schweinepest-Falls nicht mehr ausgestellt werden können. Vor China hatte bereits Südkorea Schweinefleisch-Einfuhren aus Deutschland verboten.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass ein in Brandenburg aufgefundenes totes Wildschwein mit dem Virus infiziert war. Es ist der erste Fall in Deutschland. Laut Bauernpräsident Joachim Rukwied hätten die Schweinehalter bereits sehr viele Maßnahmen ergriffen und machten jetzt noch mehr, um das Virus aus ihren Ställen herauszuhalten.

Um die Tierbestände zu schützen, seien Hygieneschleusen seit Längerem Standard, sagte Rukwied der Nachrichtenagentur dpa. Der Zutritt zu Ställen sei begrenzt worden, für Futterlager gebe es Abtrennungen.

Preisrutsch beim Schweinepreis

Der Präsident des Bauernverbands äußerte sich zudem besorgt über einen abrupten Preisrutsch nach Bekanntwerden des Schweinepest-Falls. Dies sei "deutlich überzogen und schlichtweg inakzeptabel". Am Freitag fiel der Schweinepreis nach Branchendaten um 20 Cent auf 1,27 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht. "Wir appellieren an alle Beteiligten in der Lebensmittelkette, die Krisensituation nicht zu Lasten der Schweinehalter auszunutzen", sagte Rukwied.