Weniger Auflagen geplant Freie(re) Fahrt für Uber & Co

Uber, Lyft, Moia - in vielen Städten fädeln sich neue Fahrdienste neben Bussen und Bahnen in den Straßenverkehr ein. In Deutschland unterliegen die Shuttles strengen Auflagen - das soll sich ändern.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den hart umkämpfen Fahrdienst-Markt liberalisieren und Auflagen für neue Angebote wie Shuttle-Dienste streichen. Das geht aus Eckpunkten für eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegen.

Konkret soll laut Eckpunkten die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen abgeschafft werden. Bislang müssen die Wagen von Chauffeur-Diensten nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurückkehren und dürfen keine Aufträge unterwegs annehmen.

Zugleich heißt es in den Eckpunkten, es erscheine "sinnvoll, bestimmte Bereiche für den Taximarkt zu reservieren".

Taxifahrer protestieren 2014 in Berlin gegen die Konkurrenz aus dem Internet.

Mehrere Fahrgäste in einem Auto

Ein weiterer Kernpunkt ist, dass das sogenannte Poolingverbot für Mietwagen aufgehoben werden soll. Das bedeutet, dass Anbieter künftig auch Poolingdienste anbieten dürfen sollen - also Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel einsammeln. Dies zielt vor allem auf eine Stärkung von Angeboten im ländlichen Raum.

Auf dem Fahrdienst-Markt gibt es eine Vielzahl neuer Angebote. Dazu zählen Mietwagenfirmen, Fahrdienst-Vermittler und Shuttle-Dienste. Auch Autokonzerne drängen in diesen Markt. Sie wollen sich langfristig zu Mobilitätsdienstleistern wandeln.

Taxi-Verbände in Deutschland sehen sich durch die neue Konkurrenz bedroht.