Nach Twitter-Übernahme Gremium soll inhaltliche Entscheidungen treffen Stand: 29.10.2022 09:04 Uhr

Nach der Übernahme von Twitter hat Milliardär Musk ein Gremium angekündigt, das zentrale Entscheidungen zur Moderation von Inhalten treffen soll. Erste Unternehmen sind verunsichert und gehen auf vorsichtige Distanz zu Twitter.

Nach der Übernahme von Twitter durch High-Tech-Milliardär Elon Musk für umgerechnet rund 44 Milliarden Euro herrscht Unklarheit darüber, wie sich der Kurznachrichtendienst künftig unter ihm entwickelt. Als erste inhaltliche Entscheidung kündigte Musk auf Twitter an, ein Gremium schaffen zu wollen, das zentrale Entscheidungen zur Moderation von Inhalten treffen soll. Außerdem solle sich das Gremium mit dem Umgang von gesperrten Nutzerinnen und Nutzern beschäftigen. Details dazu, wann das Gremium eingesetzt werden und wie es sich zusammensetzten soll, nannte Musk zunächst nicht.

"Wir haben noch nichts verändert"

Bis dieses Gremium allerdings eingesetzt werde, gebe es keine inhaltlichen Änderungen bei Twitter, schrieb Musk. Man habe noch keine Veränderungen vorgenommen.

Zahlreiche Twitter-Mitarbeitende könnten entlassen werden

Musk hatte bereits kurz nach der Übernahme des Unternehmens erste personelle Entscheidungen getroffen und Twitter-Chef Parag Agrawal sowie weitere wichtige Führungskräfte gekündigt. Zuerst hatten US-amerikanische Medien darüber berichtet - später bestätigte Musk entsprechende Informaitonen auf Twitter.

Twitter ist zwar eine äußerst wichtige Plattform, weil sie von vielen Politikern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten genutzt wird. Das Netzwerk hat aber nur rund 238 Millionen täglich aktive Nutzer und damit deutlich weniger als andere Plattformen wie beispielsweise Facebook. Außerdem hat Twitter Schulden und war nie wirklich profitabel.

Musk hatte Twitter kurz nach der Übernahme von der Börse nehmen lassen. Diesen Schritt hatte er zuvor bereits angekündigt.

Musk muss Twitter finanziell auf Kurs bringen

Musks größtes Problem dürfte sein, die Firma nun finanziell auf Kurs zu bringen, meint auch Tech-Journalistin Kara Swisher im Interview mit dem TV Sender MSNBC. Sie erklärte:

Viele Tech-Firmen erfahren gerade mächtig Gegenwind, weil Kunden an Werbung sparen und wenn Google schon einen Schnupfen hat, dann bekommt Twitter eine Lungenentzündung.

Da Twitter eine private Firma sei, könnte Musk zukünftig sagen, der Firma gehe es gut - "aber wir haben keinen Einblick mehr", erklärte Swisher.

Vermehrt Hassrede und Falschinformationen befürchtet

Kritiker befürchten, dass Musk die Moderation von Inhalten im Kampf gegen Hassrede, Online-Mobbing und die Verbreitung von Falschinformationen drastisch zurückfahren könnte. Der streitbare Unternehmer gibt sich als radikaler Vertreter des Rechts auf Redefreiheit und hat Twitter in der Vergangenheit vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu sehr einzuschränken. Beobachter warnen, unter Musk könnten sich künftig Extremisten und Verschwörungstheoretiker ungestört auf Twitter austoben.

Roger McNamee, einer der frühen Facebook-Investoren und mittlerweile großer Kritiker der sogenannten Big Tech Firmen, glaubt ebenfalls, dass die Übernahme problematisch sein könnte. Bei CNBC sagte er, Twitter sei bereits seit Langem ein "schrecklich geführtes Unternehmen und ein Ort voller Hassreden, Desinformation und Verschwörungstheorien, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit". Er befürchte, nun werde man noch mehr von der unangenehmen Seite von Twitter sehen.

EU-Kommission: Twitter muss sich weiter an EU-Regeln halten

Die EU-Kommission warnte Musk unterdessen, Twitter werde sich auch in Zukunft an EU-Regeln halten müssen. "In Europa fliegt der Vogel nach unseren europäischen Regeln", erklärte Industriekommissar Thierry Breton. Er verwies auf erst kürzlich endgültig verabschiedete neue Regeln für Online-Plattformen, mit denen unter anderem gegen Hassbotschaften und Falschinformationen vorgegangen werden soll.

General Motors zieht sich von Twitter zurück

Die Unsicherheit rund um die inhaltliche Entwicklung des Kurznachrichtendienstes beschäftigt unterdessen auch Unternehmen. So kündigte der US-Autobauer und Tesla-Konkurrent General Motors an, seine bezahlten Anzeigen in dem Onlinedienst "vorübergehend" auszusetzen. Ein Sprecher erklärte: "Wir sprechen mit Twitter, um die Ausrichtung der Plattform unter seinem neuen Besitzer zu verstehen". Er fügte allerdings hinzu, die Interaktionen mit Kunden auf Twitter sollten fortgesetzt werden.

Trump will nicht zu Twitter zurück

Ex-Präsident Donald Trump bekräftigte frühere Aussagen, wonach er nicht zu Twitter zurückkehren wolle - auch wenn dies mit Musk als neuem Eigentümer möglich werden sollte. Trump war nach der Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 von Twitter verbannt worden.

Stattdessen werde er bei seinem eigenen Dienst Truth Social bleiben, sagte Trump Fox News Digital. "Es gefällt mir hier mehr", erklärte Trump. "Ich mag Elon, aber ich bleibe bei Truth." Trumps Netzwerk Truth verzeichnet bislang nur wenige Nutzerinnen und Nutzer - seine Reichweite dort ist dementsprechend gering.

Mit Informationen von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles