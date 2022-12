Erwerbstätige in Deutschland Mehr Menschen über 67 arbeiten weiter Stand: 28.12.2022 07:06 Uhr

1.066.895 - so viele Beschäftigte in Deutschland sind laut einem Bericht 67 Jahre oder älter. Über 400.000 Menschen davon sind demnach sogar über 70 Jahre alt. Mit dem Anstieg gegenüber dem Vorjahr setzt sich der jüngste Trend fort.

Die Zahl der Erwerbstätigen im Rentenalter ab 67 Jahren ist in Deutschland einem Zeitungsbericht zufolge erneut gestiegen. Wie laut dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht, waren in diesem Jahr 1.066.895 Beschäftigte 67 Jahre alt oder älter. Das waren rund 15.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr - und 200.000 mehr als noch 2015.

Aus der Antwort der Bundesregierung geht demnach zudem hervor, dass derzeit mehr als 400.000 Beschäftigte bereits über 70 und rund 138.000 sogar schon über 75 Jahre alt sind.

In Büros oder auf der Straße

Die Beschäftigten im Alter von 67 Jahren und mehr arbeiten demnach etwa in Büros, in der Reinigung, der Lagerwirtschaft, bei der Post, in der Zustellung oder der Gebäudetechnik.

Unter den mehr als 13.000 Beschäftigten, die 85 Jahre und älter sind, sind den Angaben zufolge noch 446, die als Fahrzeugführer im Straßenverkehr tätig sind.

"Bei vielen ist das keine freiwillige Entscheidung"

"Altersarmut und schmale Renten treiben die Menschen zurück in die Arbeitswelt", sagte der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, dem RND. "Bei vielen ist das keine freiwillige Entscheidung, sondern notwendig, weil am Ende der Rente noch viel Monat übrig ist."

Bartsch fordert Mindestrente von 1200 Euro

Angesichts der Rekordinflation werde eine große Rentenreform immer dringlicher, betonte Bartsch. Er forderte, das Rentenniveau auf 53 Prozent heraufzusetzen. Außerdem sprach er sich für eine Mindestrente von 1200 Euro aus. "Wir brauchen eine Rentenkasse, in die alle Bürger mit Erwerbseinkommen einzahlen - auch Abgeordnete, Beamte, Selbstständige und ARD-Bosse", sagte der Fraktionschef.